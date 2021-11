Как Мъск отново се погрижи за шоуто в Tesla

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск винаги се е грижил в компанията му да има поне малко шоу. Сега той въведе нещо като „императивен мандат“ за икономиката - и всъщност накара последователите си в Twitter да гласуват за това дали трябва да се раздели с 10% от акциите си в Tesla.

Тогава обаче би дължал данъци. Досега той бе плащал нулеви данъци за огромното увеличение на стойността на портфейла си. Мъск е инвестирал голяма част от оцененото си на над 330 млрд. долара състояние в акции.

„Напоследък много се говори за нереализираните печалби като средство за избягване на данъци“, написа Мъск в събота вечерта. „Така че предлагам да продам 10% от акциите си на Tesla".

Туитът съдържаше анкета, която даваше отговори с „да“ и „не“ и трябваше да продължи 24 часа.

И така - всъщност почти 58% от последователите му в Twitter гласуваха за продажбата на ценните книжа. Общо 3,5 милиона гласа бяха подадени в рамките на 1 часа в неделя през нощта, източноевропейско време.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?