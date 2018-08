Кой ще откупи Tesla?

Снимка: Ройтерс

След като във вторник главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск обяви със съобщение в Twitter, че възнамерява да изтегли компанията от фондовата борса, като я направи частна, започнаха да се появяват различни спекулации относно съдбата на автомобилния концерн и откупуването на неговите акции.

Ето и кои са предполагаемите източници на финансиране според Financial Times:

1. SoftBank, Япония

Благодарение на своя фонд от 100 млрд. долара, който SoftBank откри с цел подпомагане на технологичните компании, японският технологичен концерн осъществи агресивен ход в сферата на услугите за споделен превоз, където притежава дялове в Uber, Didi Chuxing, бразилската 99, индийската Ola и източноазиатската група Grab.

През май SoftBank обяви план за инвестиране на 2,25 млрд. долара в отдела на General Motors за автономни автомобили. Технологичният фонд обаче смята Tesla за надценена компания и доскоро нямаше индикации, че може да инвестира в нея.

Дори и да поиска да добави производителя на електромобили към своя списък с инвестиции, SoftBank може да срещне пречка в лицето на Американската комисия за чуждестранни инвестиции (Committee on Foreign Investment in the US - Cfius), тъй като японският кредитор поддържа тесни взаимоотношения с Китай и зад името на банката стоят няколко предишни отлагания на подобни сделки. Въпреки това обаче, поне по информация на Bloomberg, изпълнителните директори на Tesla и SoftBank са провели среща през 2017 г., на която са обмисляли как Tesla да стане частна. Преговорите между Илон Мъск и Масайоши Сон обаче са се провалили заради несъгласие по въпроса за собствеността, предава Bloomberg, като се позовава на запознати със случая източници.

2. Tencent, Китай

Китайският интернет гигант Tencent, който стои зад услугата WeChat, плати 1,7 млрд. долара през 2017 г. за 5% от акциите на Tesla. Компанията притежава дялове в Snap и Spotify, като през настоящата година отчита сериозен спад в цената на своите ценни книжа. Не е ясно дали ако Tencent се насочи към цялостно придобиване на Tesla, няма да е необходимо одобрението на Cfius. Пълно участие на китайската компания в управлението на една частна Tesla може освен това да срещне сериозна опозиция от американска страна.