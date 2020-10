Ще направи ли компромис Калифорния с климатичните промени заради автомобилите?

Снимка: Bloomberg L.P.

Забраната на дилърите да продават нищо друго освен коли с нулеви емисии от 2035 г., както губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм постанови, изглежда като доста радикален сценарий на пръв поглед, пише Bloomberg.

Електрическите превозни средства все още са сравнително малък дял от всички автомобили по пътищата. Зареждането им не винаги е лесно - особено ако живеете в апартамент - и автомобилите с батерии са склонни да струват повече от еквивалентните на тях коли, задвижвани с бензин (въпреки че това няма да е така още дълго време). Очаквано, администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп атакува решението на Нюсъм, като индустрията за изкопаеми горива също изглежда недоволна.

Въпреки това, с оглед на сериозността на климатичната извънредна ситуация - нещо, което калифорнийците могат да видят просто като погледнат през прозореца, Нюсъм изобщо не е кой знае колко радикален.

Истинското, привличащо вниманието съобщение на Калифорния е, че щатът ще разреши продажбата на бензинови и дизелови превозни средства, чиито емисии допринасят за горските пожари и жегата, да владеят пътищата в продължение на още 15 години. Богатата на петрол Норвегия, за разлика от това, иска да забрани автомобилите, задвижвани с изкопаеми горива, до 2025 г. Великобритания предвижда това да се случи през 2030 г., след като реши да действа по-смело, изоставяйки предишната цел за 2035 г.

Скоростта за премахване на конвенционалните автомобили е от съществено значение, защото изменението на климата вече нанася огромни щети. И ключовият въпрос не е кога ще спрем да продаваме превозни средства с двигатели с вътрешно горене, а кога последният такъв автомобил ще изчезне от пътищата.

Защото бензиновият автомобил, закупен през 2034 г., година преди влизането в сила на забраната за Калифорния, може да продължи да изхвърля въглероден диоксид в атмосферата повече от десетилетие след това. Калифорнийците все още ще могат да купуват употребявани бензинови коли и след 2035 г.

През 2020 г. около 3% от продажбите на автомобили в световен мащаб ще бъдат електрически модели, показва новият доклад на BloombergNEF (BNEF) Outlook Vehicle. До 2025 г. техният дял ще достигне 10%, като ще нарасне до 28% през 2030 г. и до 58% през 2040 г. Въпреки този невероятен ръст електрическите превозни средства ще възлизат на едва 8% от всички 1,4 милиарда коли по пътищата на планетата през 2030 г. и малко по-малко от една трета през 2040 г.

BNEF прогнозира, че емисиите от автомобилния транспорт ще продължат да нарастват до 2033 г. Въпреки че те ще намаляват след това, тези емисии ще продължат да бъдат повече през 2040 г., отколкото тези през 2019 г.

Без електрически и водородни превозни средства нарастването на емисиите ще продължи да се ускорява. Но съществуващият глобален автомобилен парк няма да стане въглеродо неутрален по магически начин, само защото не можете да си купите ново превозно средство с двигател с вътрешно горене

Повечето местни власти и правителства, които досега са предлагали забрани, имат доста неясни стратегии относно това как ще бъдат прилагани регулациите или как последните автомобили с изкопаеми горива ще бъдат отстранени от пътищата. Едно изключение е Сингапур, чиято забрана за конвенционални автомобили от 2040 г. ще се прилага за всички автомобили, а не само за новите.

Определянето на 2035 г. като година, от която ще бъдат забранени продажбите на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене, както направи Калифорния, избягва неудобната дискусия за това какво правим с всички онези превозни средства, ползващи въглеводороди, които потребителите вече са закупили. Въпреки че можете да разберете защо политиците не биха искали да провокират американските потребители повече, отколкото им е необходимо, това е жалко. Калифорния дава време на автомобилната индустрия и на инфраструктурните проектанти да се адаптират, но те вече действат сериозно по въпроса.

Ford Motor Co. похвали хода на Калифорния. Инвестициите на General Motors Co. така или иначе са насочени към „изцяло електрическо“ бъдеще. Пазарната стойност на Tesla Inc. от 350 млрд. долара подсказва, че капиталовите пазари смятат, че това е правилният подход.

Електрическите превозни средства не са перфектни, разбира се. През целия си живот те са много по-ефективни от онези, отделящи въглеродни емисии, но производството на превозното средство и батерията към него все още генерира замърсяване.

Въпреки това, за разлика от тежката индустрия, където пътят към нулевите емисии е технически и финансово обезсърчаващ, автомобилната индустрия разполага с инструментите, за да направим своите продукти много по-чисти.

