Руските сили настъпват в Южна Украйна след края на преговорите

Русия задълбочи военната си офанзива в Южна Украйна, като навлезе в град Херсон и напредна към Запорожие, след като поредният кръг от преговори не доведе до споразумение за прекратяване на огъня.

В телевизионно обръщение руският президент Владимир Путин даде знак, че е решен да продължи войната, като заяви, че инвазията се развива по план и успешно постига целите си.

По-рано през деня украинският президент Володимир Зеленски призова жителите на окупираните от Русия райони като Херсон, в устието на река Днепър близо до Черно море, да се съпротивляват, като заяви, че рано или късно руснаците ще бъдат принудени да напуснат.

„Ще ги прогоним с позор", каза Зеленски. „Всеки окупатор трябва да знае, че тук няма да получи нищо. Никой няма да им се подчини. Навсякъде, където влязат, ще бъдат изтребени. Те няма да имат покой. Те няма да имат храна. Няма да имат нито една спокойна минута“.

През последните дни в няколко по-малки града, завзети от руските сили, избухнаха протести, като хората излизаха с голи ръце и с развети украински знамена срещу руските военни. Преди началото на войната Киев подготви бунтовнически части, които да се съсредоточат върху нарушаването на тила на руските сили.

Руските и украинските преговарящи, които се срещнаха за първи път в Беларус в понеделник, си стиснаха ръцете, когато се събраха за втория кръг от преговорите в четвъртък следобед. Съветникът на Зеленски, Михайло Подоляк, написа в Twitter в четвъртък вечерта, че „за съжаление резултатите, от които Украйна се нуждае, все още не са постигнати”.

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors... pic.twitter.com/0vS72cwYSX