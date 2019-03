Делото на Huawei срещу САЩ уби оптимизма на азиатските борси

Снимка: Ройтерс

По-голяма част от основните борсови индекси от Азиатско-тихоокеанския регион приключиха днешната сесия с понижения, след като китайската телекомуникационна компания Huawei Technologies заведе дело срещу американското правителство, съобщава CNBC.

На китайските пазари бенчмаркът на Шанхайската борса Shanghai Composite прибави 0,14% към стойността си, като приключи деня на ниво от 3106,42 пункта. В същото време хонконгският показател Hang Seng се понижи с 258,15 пункта до 28 779,45 пункта, а акциите на Alibaba Group поевтиняха с 0,45 на сто.

Китайският производител на телекомуникационно оборудване Huawei Technologies заведе дело срещу американското правителство, посочвайки, че законът, ограничаващ бизнеса му в САЩ, противоречи на конституцията.

С това Huawei продължава своя ответен удар срещу правителството, настояващо за блокирането ѝ от глобалните пазари.

Ходът сигнализира за по-агресивен отговор от страна на компанията към американските обвинители, които се опитват да убедят други страни да блокират съоръженията на Huawei от комуникационните мрежи от пето поколение. Делото бележи и поредната конфронтация между Китай и САЩ, които прекараха по-голямата част от 2018 г. в налагането на мита върху стоки за милиарди долари.

Инвеститорите от Китай не останаха безразлични и към новината, която Bloomberg съобщи в сряда относно решението на Италия да се присъедини към инициативата на Пекин „Един пояс, един път“.

Италия може да стане първата страна от Г-7, която ще се присъедини към плана на Китай за съвременен прочит на Пътя на коприната.

Италианската подкрепа за „Един пояс, един път“ ще подкопае натиска, който Вашингтон се опитва да окаже на Китай по отношение на търговията, като същевременно ще затрудни опитите на Брюксел за намиране на общ подход към китайските инвестиции.

На фондовата борса в Токио, от друга страна, индексът Nikkei 225 се раздели със 140,80 пункта, или с 0,65%, като завърши сесията на ниво от 21 456,01 пункта.

Акциите на производителя на индустриална автоматизация Fanuc поевтиняха с 2,80 на сто, докато тези на Renesas Electronics изгубиха 14,6% от стойността си, след като компанията обяви своите планове да спре частично производството на чипове през следващите два месеца заради забавянето на ръста на търсенето в Китай.

В Южна Корея измерителят Kospi отчете спад от 0,45% до 2165,79 пункта, а акциите на Samsung Electronics поскъпнаха с 1,02%.

Австралийският показател ASX 200 отбеляза ръст от 0,29 на сто до 6263,90 пункта, подпомогнат от добрите резултати на компаниите от повечето сектори.

Акциите на Australia and New Zealand Banking Group и Commonwealth Bank of Australia поевтиняха съответно с 0,11 на сто и 0,09%, докато тези на Westpac и National Australia Bank поскъпнаха съответно с 0,33% и 0,82 на сто.

Във фокуса на инвеститорите беше и новината за търговския дефицит на САЩ, който достига 10-годишен връх през изминалата година.

Сред причините за ръста до 629 млрд. долара са данъчните облекчения на администрацията във Вашингтон, които стимулират местното търсене за сметка на отслабения износ вследствие на скъпия долар и ефектите от реципрочните мита в отговор на търговската политика на САЩ.

Недостигът за декември бележи ръст до 59,8 млрд. долара, което също е 10-годишен връх, изпреварвайки очакванията на икономистите.

Пред инвеститорите продължава да стои и въпросът с търговските преговори между САЩ и Китай.

Според някои анализатори Доналд Тръмп може да постигне сделка с Пекин ако Китай се съгласи да купува повече стоки от САЩ.

