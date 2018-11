Споразумението за Brexit окрили азиатските борси

Снимка: Ройтерс

Повечето пазари в Азия приключиха днешната сесия на зелена територия на фона на постигнатото споразумение между Великобритания и Европейския съюз за условията около Brexit, съобщава CNBC.

Във вторник от Обединеното кралство потвърдиха, че проектът за излизането на страната от блока е бил одобрен по време на среща между британските и европейските преговарящи.

В сряда премиерът на Великобритания Тереза Мей заяви, че правителството е одобрило текста на проектоспоразумението и отпада възможността за провеждане на втори национален референдум.

През днешния ден председателят на Европейския съвет Доналд Туск съобщи, че е готов да свика извънредно заседание на държавните и правителствените ръководители от ЕС на 25 ноември за оценка на постигнатото предварително споразумение с Великобритания.

Тези новини оказаха благоприятно влияние на голяма част от фондовите борси.

На китайските борси континенталният измерител Shanghai Composite успя да прибави 35,93 пункта, или 1,36%, към стойността си и да завърши деня на ниво от 2668,17 пункта.

В същото време хонконгският показател Hang Seng отчете ръст от 448,91 пункта до 23 103,34 пункта, след като местният телекомуникационен гигант Tencent представи отчета за третото тримесечие, който успя да надмине очакванията на анализаторите.

Нетната печалба на най-голямата група за игри и социални мрежи в Китай се е увеличила до 23,3 млрд. юана (3,35 млрд. долара) за тримесечието юли-септември спрямо средна оценка за 19,32 млрд. юана на 15 анализатори.

Приходите са нараснали с 24% до 80,6 млрд. юана (11,59 млрд. долара), което е най-бавният растеж от над три години, но съответства на оценките.

В Южна Корея местният индекс Kospi прибави 0,97% към стойността си, приключвайки сесията на ниво от 2088,06 пункта.

На австралийската борса бенчмаркът ASX 200 успя да се възстанови от загубите от ранните часове на сесията, като завърши с ръст от 0,06 на сто до 5736 пункта въпреки негативното представяне на компаниите от финансовия сектор. Акциите на Australia and New Zealand Banking Group поевтиняха с 0,47 на сто, докато тези на Commonwealth Bank of Australia отметнаха от стойността си 1,03%.

В Япония основният показател на Токийската фондова борса Nikkei 225 отчете понижение от 0,20%, или 42,86 пункта, до 21 803,62 пункта, след като акциите на SoftBank поевтиняха с около 3,2 на сто.

Инвеститорите не останаха безразлични и към изказването на гуверньора на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл, който изрази увереност, че американската икономика се заздравява и предупреди, че пазарите ще трябва да свикнат с идеята, че Централната банка може да продължи с повишенията на основните лихви през 2019 г.

