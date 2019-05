Теодора Петкова пое управлението на УниКредит Булбанк

Теодора Петкова. Снимка: УниКредит Булбанк

Теодора Петкова е новият председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк. На тази позиция тя наследява Левон Хампарцумян, който реши да се оттегли в края на април след успешното приключване на мандата си. Назначението на Теодора Петкова подлежи на вписване в Търговския регистър, съобщават от банката.

„Радваме се, че новият главен изпълнителен директор е вътрешен за организацията, което показва непрестанния ни ангажимент към развитието на хората и потвърждава вниманието, което отделяме на многообразието и баланса на половете. Теодора има необходимите лидерски умения да продължи успеха на УниКредит Булбанк и се радваме да я приветстваме най-топло в новата й роля. От името на цялата група бихме искали да благодарим и на Левон за успешното управление на банката повече от 18 години“, коментираха Николо Убертали и Джанфранко Бизани, директори на УниКредит за Централна и Източна Европа.

„За мен беше чест да помогна за изграждането на най-успешната българска банка през последните години. Ще подкрепям Теодора в новата й роля и пожелавам на целия екип всичко най-добро занапред“, каза Левон Хампарцумян. Теодора Петкова и Левон Хампарцумян ще осигурят плавен преход през следващите седмици.

Теодора Петкова е председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк. Преди това тя е член на УС и главен риск директор на УниКредит Булбанк, както и председател на Кредитния съвет на банката, на Комитета по провизиране и реструктуриране и член на Кредитния комитет. Теодора Петкова започва кариерата си в банката като кредитен анализатор през 2002 г. и става старши мениджър на екипа за корпоративно кредитиране през 2007 г. От 2009 до 2015 г. Петкова е директор на управление „Кредитен риск“, а от септември 2015 г. е директор на Международния център в „Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране“.

Теодора Петкова е член на Надзорния съвет на УниКредит Кънсюмър Файненсинг и има многогодишен опит като член на Борда на директорите на УниКредит Факторинг. Теодора Петкова е магистър по финанси от УНСС и има Global Executive MBA от Carlson Business School на University of Minnesota и от Vienna University of Economics and Business.

Левон Хампарцумян обяви решението за оттеглянето си в началото на ноември миналата година. "УниКредит Булбанк е силна, стабилна и добре подготвена за бъдещ растеж и съм убеден, че Теодора е правилният човек да продължи този път и да води банката напред“, коментира тогава той.

Към средата на 2018 г. „УниКредит Булбанк“ е на първо място на българския пазар по активи (близо 20 млрд. лева), депозити (над 15 млрд. лева), кредити (близо 12 млрд.лв). Банката е част от UniCredit, която обслужва 26 милиона клиенти в Западна, Централна и Източна Европа.

Групата е активна на 14 основни пазара в Европа: Италия, Германия, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Словакия и Турция. Чрез международната си мрежа тя обслужва клиенти в още 18 страни по целия свят.

По статията работи: Божидарка Чобалигова