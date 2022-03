Ще влезе ли Израел в ролята на посредник?

Премиерът на Израел поднесе изненадата тази събота: Нафтали Бенет се срещна с лидера на Кремъл Владимир Путин по време на работно посещение в Москва. Според правителствени източници от Йерусалим размяната на мнения за войната в Украйна е продължила три часа.

Бенет е координирал действията си със САЩ, Германия и Франция и е бил „в постоянна връзка с Украйна". Той е обсъдил с Путин и положението на израелците и еврейските общности във връзка с конфликта.

След срещата с Путин Бенет първо е разговарял по телефона с украинския президент Володимир Зеленски, а след това е заминал за Берлин, за да се консултира с германския канцлер Олаф Шолц. За това беше съобщено и от германските правителствени кръгове и потвърдено от офиса на Бенет.

А според непотвърдени засега информации след това израелският премиер ще лети и за Париж, където ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон.

Израел отдавна е смятан за възможен посредник във войната в Украйна. Страната е една от малкото, които досега са поддържали добри отношения с Русия, както и със САЩ и Украйна. Но това обстоятелство поставя министър-председателя Бенет пред големи предизвикателства по време на война.

Той трябва внимателно да прецени как ще коментира действията на лидера на Кремъл Владимир Путин в Украйна. От една страна, Израел би могъл да разгневи най-важния си съюзник - САЩ, като не осъди руската инвазия.

Ако Бенет го направи, той ще застраши добрите си отношения с Москва. А това е от решаващо значение за Израел, който иска да предотврати иранското присъствие в съседната му държава Сирия, коментира Handelsblatt.

Русия контролира въздушното пространство над Сирия и понастоящем позволява на израелските военновъздушни сили да действат безпрепятствено срещу иранските дейности в Сирия. По тази причина Бенет досега се въздържаше да критикува инвазията на Путин.

Майкъл Херцог, посланик на Израел в САЩ, обобщи проблема в Twitter: „Въпреки че моралната ни позиция [по отношение на Украйна] е ясна, ние се стремим да я преследваме по начин, който запазва свободата ни на действие срещу Иран в региона“. Израелските военновъздушни сили няма да могат да бомбардират ирански конвои, преминаващи през Сирия, за да доставят оръжия на "Хизбула" в Южен Ливан, без съгласието на Путин.

