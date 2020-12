Надпреварата за G4S е напът да приключи с оферта за 5,1 млрд. долара

Снимка: Bloomberg L.P.

Британската охранителна компания G4S се е съгласила на придобиване за 3,8 млрд. паунда (5,1 млрд. долара) от американския си конкурент Allied Universal Security Services – сделка, която ще обедини две от най-големите фирми в сектора.

Allied повиши офертата си до 245 пенса за акция, успявайки да надвие предложението на канадската компания Garda World Security Corp., съобщи G4S във вторник, цитирана от Bloomberg. Директорите на британската фирма ще препоръчат единодушно сделката на акционерите, става ясно от съобщение.

Предложението на Allied елиминира последната оферта на Garda отпреди седмица за 3,68 млрд. паунда (4,9 млрд. долара) при единична цена от 235 пенса за акция. Това бе 68% премия спрямо последната цена на G4S преди първото обявяване на възможността за придобиване през септември. Garda все още има възможност да направи нова контраоферта.

Allied е сключила и предварително споразумение за бъдещо финансиране на пенсионните схеми на служителите на G4S, става ясно от изявлението.

G4S се съгласи на сделка след месеци на колебаене между основните претенденти. Обединението с Allied ще създаде компания с около 18 млрд. долара годишни приходи и над 750 хил. души персонал, която охранява различни обекти – от химически централи до обществен транспорт и спортни мероприятия.

Акциите на G4S поскъпват с 0,5% минути преди 12 ч. българско време на борсата в Лондон в сряда, след като прибавиха 3,2% предходния ден.

Сред акционерите на Allied са канадският пенсионен фонд Caisse de Depot et Placement du Quebec и Warburg Pincus.

Финансови съветници на G4S по сделката са Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co. Goldman Sachs Group Inc. и Lazard Ltd. Също имат участие от страната на британската фирма. Morgan Stanley е водещият финансов съветник на Allied, която също така работи и с Credit Suisse Group AG и Moelis & Co.

По статията работиха: Елена Илиева, редактор Десислава Попова