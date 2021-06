Ново мерене на мускули в Черно море

Руски изтребители са извършили фиктивни атаки срещу нидерландски военен кораб в Черно море, твърди нидерландското Министерство на отбраната.

Както написа министерството в Twitter във вторник вечерта, руските самолети са създали със своите подходи „опасна ситуация“ близо до фрегатата HNLMS Evertsen.

Armed Russian military jets caused a dangerous situation in the Black Sea near HNLMS Evertsen last Thursday. The aircraft repeatedly flew dangerously low over and close to the ship and carried out mock attacks. HNLMS Evertsen was in international waters during these harassments. pic.twitter.com/fcY1nH392V