Pfizer и Moderna вдигнаха цените на ваксините срещу COVID за ЕС

Pfizer Inc. и Moderna Inc. повишиха цените на своите ваксини срещу COVID-19 в последните договори за доставка с Европейския съюз (ЕС), съобщава Financial Times.

Увеличенито в цената за препарата на Pfizer/BioNTech е около 25 на сто. Цената на ваксината на Moderna скача с около 10 на сто.

Новата цена за доза на Pfizer/BioNTech е 19,50 евро спрямо 15,50 евро досега, съобщи вестникът, позовавайки се на части от договори, които журналистите му са виждали. Дозата на Moderna се увеличава от 19,00 до 25,50 евро.

Промяната в ценообразуването идва, докато блокът се занимава с проблеми с доставките и недоверието към ваксинациите. Условията на сделките, сключени тази година и обхващащи до 2,1 милиарда дози до 2023 г., бяха предоговорени, след като данните от клиничните изпитвания от фаза 3 показаха, че ваксините на двете компании са по-ефективни от някои съперници, посочва изданието.

Успешният ход се отразява и на пазарното представяне на компаниите. Moderna Inc. се присъедини към S&P 500 като най-добре представящия се актив за годината. Този ход завърши превръщането на производителя на лекарства от биотехнологична компания в ранен етап на развитие в дистрибутор на ваксини, доставящ ваксинации срещу COVID по целия свят. С ръст на цената от малко над 207% от началото на 2021 г. акциите на Moderna изпреварват досегашния лидер в индекса L Brands Inc., който отчита повишение от 104%. Преди включването си в индекса акциите на фармацевтичната компания поскъпнаха с нови 30% в рамките на четири сесии.