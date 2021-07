Moderna влезе в S&P 500 като най-добре представящия се актив за годината

Снимка: Bloomberg L.P.

В сряда фармацевтичната компания Moderna Inc. стана част от американския широк борсов индекс S&P 500 като най-добре представящия се актив за годината, и то със значителна преднина пред останалите, съобщава Bloomberg.

Това довършва трансформацията ѝ от биотехнологична компания в начален етап до производител на ваксини срещу Covid, снабдяващ целия свят. С ръст на цената от малко над 207% от началото на 2021 г. акциите на Moderna изпреварват досегашния лидер в индекса L Brands Inc., който отчита повишение от 104%.

Преди включването си в индекса акциите на фармацевтичната компания поскъпнаха с нови 30% в рамките на четири сесии, преди да поевтинеят с 2% във вторник. В сряда те прибавиха близо 4,5% до нов рекорд от 321,11 долара за акция, изпращайки пазарната капитализация до близо 129 млрд. долара.

Силното представяне на Moderna се дължи до голяма степен на иновациите ѝ при разработването на ваксина с информационно РНК (иРНК). Това накара някои анализатори на Wall Street да нарекат производителя „Tesla на биотехнологиите“, защото той може да промени начина, по който се лекуват инфекциозни болести.

Компанията си осигури място във високия ешелон на американските биотехнологични компании наред с AbbVie Inc. и Amgen Inc., след като получи извънредно одобрение на своята ваксина срещу коронавирус миналия декември – само седмица след Pfizer Inc. и BioNTech.

Бъдещото представяне на акциите на Moderna обаче не е съвсем безоблачно. Според проучване на 191 хедж фонда и институционални инвеститора на Jefferies приблизително 73% от респондентите очакват лека промяна или поевтиняване с 20% или повече на книжата на компанията към края на годината.

„В края на краищата все още нямаме идея кой купува акциите“, коментира Уил Севуш, стратег на Jefferies. „Биковете са много малко и много отдалечени помежду си“, допълни той.

Продажбите на mRNA-1273 – ваксината на Moderna срещу коронавирус, се очаква да са над консенсусната прогноза на Wall Street за 18,1 млрд. през 2021 г., посочват от Goldman. Но дори и високата ценова цел от 299 долара за акция от един от най-големите ентусиасти за Moderna – анализаторът на банката Салвен Ристер – предполага поевтиняване.

По статията работиха: Елена Илиева, редактор Десислава Попова