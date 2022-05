Google дебютира с марков смартчасовник

Снимка: Bloomberg News

Google на Alphabet Inc. обяви редица нови продукти в опит да атакува господстващото положение на Apple. Значителното разширяване на собствения хардуер е подчертано от първия марков смартчасовник, който ще се конкурира с популярния продукт на Apple Inc. На годишната си конференция за разработчици I/O в сряда гигантът в областта на търсенето представи също слушалки от висок клас, нови смартфони и първия си таблет, откакто излезе от тази категория преди три години.

Google Pixel Watch, за разлика от Apple Watch, има кръгъл екран, имитиращ повечето класически ръчни часовници. Устройството е разработено предимно от Fitbit, която Google придоби през януари 2021 г., и включва интеграция за проследяване на здравословното състояние, базирана на софтуер на Fitbit.

Часовникът на Google ще работи със софтуера му Wear OS и ще поддържа редица фунцкии като плащане с докосване, намиране на указания в Google Maps и получаване на известия. Той ще се управлява и от гласовия асистент на Google и тактилна (чувствителна на докосвания) коронка отстрани - подобно на Apple Watch с дигиталния асистент Siri и неговата Digital Crown. Подобно на Apple, Google също ще предлага версия с 4G връзка, предава Bloomberg.

За разлика от други смарт часовници, работещи с Wear OS, Pixel Watch на Google няма да бъде съвместим с iPhone на Apple.

Пазарът на смартчасовници е доста наситен, като Apple държи около 30% от продажбите. Samsung Electronics Co. държи 10%, а останалата част от пазара се поделя от Fitbit, Garmin Ltd. и по-малки китайски играчи като Huawei Technologies Co., показват данни на Counterpoint Research.

По време на реч, с която започна конференцията за разработчици IO, интернет компанията заяви намерението си да създаде по-широка гама от устройства със собствена марка, вместо да разчита на доставчици от трети страни, като Samsung, които да използват нейния софтуер. Главният изпълнителен директор на Google Сундар Пичай показа прототип на умни очила, които могат да превеждат езици в реално време.

„Залагаме на екосистемата", казва Рик Остерлох, ръководител на отдела за потребителски хардуер в Google. „Искаме хората да знаят накъде ще върви пътят на Google като организация през следващите няколко години“.

Въпреки че хардуерният бизнес на Google все още не е станал основен източник на приходи от пускането на първия телефон Pixel през 2016 г., компанията продължава да представя нови телефони и други устройства всяка година. Google нарича миналогодишния Pixel 6 най-успешното си устройство до момента, което е надминало силно продажбите на предишните поколения на телефона. Компанията не разкрива приходите си от хардуер. „Другите приходи" на Google, които включват хардуер, продажби в магазини за приложения и абонаменти за видеоклипове, са генерирали повече от 28 млрд. долара през миналата година.

Часовникът Pixel Watch на Google ще бъде пуснат на пазара през есента, но компанията не предостави информация за цената му за потребителите. В интервю Остерлох, ръководител на хардуерния отдел на Google, заяви, че това ще бъде устройство с „премиум цена". Цената на Apple Watch от неръждаема стомана започва от 749 долара, а компанията планира да пусне нови часовници по-късно тази година.

Google също така работи по таблет Pixel Tablet и планира да го пусне на пазара през следващата година. Компанията не разкрива цени, конкретни подробности за пускането на пазара или уникални възможности, но Остерлох заяви, че размерът му ще бъде по-голям. Apple продава таблети с размер от около 7 до 13 инча, а Samsung произвежда голямо 15-инчово устройство. Google спря да разработва нови таблети през 2019 г., за да се съсредоточи върху лаптопите.

Остерлох също така направи предварителен преглед на Pixel 7 и Pixel 7 Pro - следващите смартфони от висок клас на компанията, планирани за пускане през есента. Устройствата ще имат актуализиран дизайн на системата на задната камера и по-бърз процесор. Компанията не разкри цени.

По-рано ще се появят два други продукта: Pixel 6a и Pixel Buds Pro. Pixel 6a е по-евтина версия на миналогодишния Pixel 6 на цена от 449 вместо 599 долара. Той е с по-евтини материали, по-малък, 6,1-инчов екран, по-малки 12-мегапикселови камери, но със същия персонализиран процесор Tensor.

Новите слушалки се конкурират с AirPods Pro на Apple и Galaxy Buds Pro на Samsung. Както и при конкурентите, основната нова функция е шумопотискането, режим на прозрачност при чуване на външния шум и по-силна възможност за ограничаване на фоновия шум по време на разговори. Слушалките също така имат седем часа живот на батерията при включено шумопотискане.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Елена Илиева