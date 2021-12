Новият собственик на ТЕЦ „Брикел“ поема за кратък период управлението на 8 фирми

Снимка: Pixabay

Новият собственик на ТЕЦ „Брикел“ е британски гражданин, който за последните четири месеца поема управлението на осем фирми, показва справка в Търговския регистър на Обединеното кралство.

За смяната на собствеността на топлоцентралата съобщи вчера екоминистърът Борислав Сандов по повод решението на Върховния административен съд „Брикел“ да бъде обезщетен с близо 25 млн. лв. за неполучени безплатни квоти за емисии парникови газове.

Едноличен собственик на капитала на „Брикел“ е регистрираното във Великобритания дружество „Бакар Лимитид“ (Bakkar Limited), а роденият през декември 1951 г. Рой Кенеди (Roy Kennedy) е вписан като директор и мажоритарен собственик от 23 декември. Дотогава „Бакар Лимитид“се управлява от 82-годишния Дейвид Фордхам.

От началото на септември до декември 2021 г. Рой Кенеди се включва в управлението на още седем фирми: Support4usall Limited, в един и същи ден, на 16 декември, става директор в Intuitive Business Ltd и Heavy Pro Limited, а преди това в Special Image Business Ltd, Tech Room Internet Ltd, Sameg Innovations Ltd и Corber Limited.

