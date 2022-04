Kaufland: Българинът е пример за потребител, търсещ качество на продуктите

Ялчин Джем, търговски директор на Kaufland България. Снимка: Компанията

Ялчин Джем е търговски директор на „Kaufland България“ от 1 юни 2021 г. Отговаря за стратегическото управление и развитие на търговската и маркетинговата дейност на Kaufland в България. Има над 20 години опит в сектора за модерна търговия, 10 от които е прекарал като част от международната структура на Kaufland в Германия.

Г-н Джем, Kaufland България съобщи за силен коледен сезон. Какви са очакванията ви за великденската потребителска кошница?

Факт е, че отбелязахме един много силен коледен сезон за Kaufland миналата година, който отчитаме в първото тримесечие на 2022 г. Като най-голяма търговска верига в сектора на модерната търговия в България ние можем да направим няколко извода за това какво и колко пазарува българинът. Първият е, че българският потребител е станал още по-чувствителен към свежите и качествените стоки. Вторият е, че той опитва все по-смело нови и иновативни продукти. И третият – че запазва ценовата си чувствителност. Радваме се, че в Kaufland можем да отговорим и на трите условия. В същността на нашия бизнес е да „слушаме“ клиентите си и да им предлагаме това, което търсят.

За Великден сме готови да отговорим на всички желания на нашите клиенти. Ето защо ние предлагаме това – разнообразие от над 20 хил. качествени и свежи продукти на изгодни цени. Сред атрактивните предложения са както традиционни продукти, така и иновативни предложения и нови и екзотични вкусове. Клиентите могат да разчитат на висококачествено агнешко месо, зелена салата с български произход от производители, с които Kaufland има изградени дългогодишни партньорства. Категорията плодове и зеленчуци ще бъде обогатена с още над 210 артикула, като в това число ще се предлагат и някои по-екзотични продукти като салата Радичио, салата Пак чой, множество качествени био продукти под марката К-БИО.

Какво и колко пазарува българинът?

Наскоро направихме вътрешно проучване с нашите търговски директори, които най-добре познават българския потребител, и потвърждаваме за пореден път тезата, че българинът е ценово ориентиран, но за него качеството и свежестта на продуктите са от първостепенна важност. Веднага давам пример – забелязваме ръст в търсенето на био храни с около 20%, нишови продукти като екзотични вкусове при месото навлизат все повече в кошницата – пуешко, патешко, дивеч. Рибата също – наблюдаваме тенденция, че шаранът и скумрията започват да отстъпват на ципурата и лаврак и много други примери. Горди сме, че ние предлагаме на нашите клиенти качество и свежест, именно които допринасят за по-добър живот.

Какво друго обича българинът? Обича да пести време и да може да свърши задълженията си на едно място – тук ние развиваме нашата One Stop Shopping концепция – развиваме нашите обекти с визията за търговски център, място, на което има по нещо за всеки. Клиентът може да избира дали да напазарува за дълъг период, или пък да си вземе нещо за обяд, To Go витрината ни или от нашия щанд „Фермерски пазар“, където може да намери продукти от регионални производители. Бързата каса за самообслужване може да му спести още повече време на самия финал на пазаруването. След което да свърши и други задачи за своето домакинство, например в концесионерната ни зона, в която може да намери готова храна, приготвена на място, комунални и телекомуникационни услуги, аптека и пр. Предстои да открием и модернизираната най-голяма концесионерна зона у нас във Варна, Трошево – там клиентите ни могат не само да напазаруват за своето домакинство, но и да прекарат пълноценно време заедно – предлагаме им първия за Kaufland България food court, както и уникална вертикална детска площадка.

Как се отразява тенденцията на ускоряващата се инфлация на Kaufland България? Променят ли увеличаващите се цени навиците за пазаруване у нас? Може ли да направите съпоставка с година по-рано, да речем?

През повече от 20-годишния си опит в търговията на дребно с хранителни продукти съм се сблъсквал с много предизвикателства. Инфлацията не е чисто български феномен. Наблюдаваме глобален такъв – увеличението на цените зависи най-вече от суровините, енергията и логистиката. Например, докато в разгара на световната пандемия енергията беше сравнително по-евтина, тази тенденция се обърна и сега сме изправени пред значително ценово увеличение. Ежедневната ни задача е да предлагаме на клиентите си добро качество на най-достъпни цени и затова водим интензивни разговори с нашите партньори в бранша. Резултатът от тези усилия е налице – седмични акции, които включват богато разнообразие на изгодни предложения и дават приоритет на качеството. Можем спокойно да кажем, че именно специалните оферти стават все по-важни и привличат вниманието на нашите клиенти. Стремим се да им предлагаме широка гама от качествени продукти, а с комбинацията от международни и собствени марки и повече от 5000 български продукта допринасяме за това всеки клиент да намери своя продукт в съответната ценова категория.

Какви тенденции бихте очертали относно обема на продажбите си в България през двете пандемични години - 2020 и 2021 г. и какви са очакванията ви за 2022 г.?

Тенденцията се забелязва не само при нас. Пазарува се по-рядко, но с по-пълна кошница. В самото начало най-продавани бяха стоките от първа необходимост, а отчетохме спад на сладките продукти заради по-рядкото пазаруване, както и на категория „Козметика“ заради това, че много хора останаха да работят от вкъщи. Очерта се тенденция за силно увеличение на вътрешното потребление - поради по-малките разходи за пътувания и консумация извън дома, например, наблюдаваме, че в потребителската кошница на нашите клиенти намират място все по-стойностни стоки.

В световен мащаб продължава да се говори за проблеми с веригите на доставка. Как следите за качеството във веригата на доставки? При кои стоки забелязвате най-големи затруднения?

Бих искал да уверя нашите клиенти, че могат да разчитат на нас като надежден партньор, дори и в контекста на глобалната и регионална ситуация в момента. Ето защо не бих формулирал този процес като проблемен, тъй като ние сме силно ориентирани към локалния пазар. Като активен търговец в световен мащаб, разбира се, също сме подложени на предизвикателствата пред международните стокови потоци. Всеки ден работим с нашата професионална логистика и управление на веригата за доставки, за да осигурим възможно най-добрия поток от стоки. Освен това предлагаме голям брой местни артикули, които доставяме директно от българските производители. Това ни помага да гарантираме наличността на стоките. Дори и в конкретната настояща ситуация сме гъвкави в отношението ни с нашите партньори и търсим алтернативи, така че клиентът да не бъде засегнат.

Kaufland България разполага с един от най-големите логистични центрове на Балканите за търговия на дребно – как се отразява на дейността му тези забавяния?

Всички процеси в нашата организация се решават вътрешно, така че клиентът да не усеща затрудненията, които стоят не само пред нас, а пред целия бранш. Факт е, че разполагаме с най-големия логистичен център в България, а и на Балканите, но тук е важна не толкова неговата големина, а изградените процеси на работа, бързината на нашите колеги в специализираните отдели и гъвкавостта, с която можем да отговорим на променящите се условия. В началото на пандемията доказахме, че сме гъвкави и българският потребител не е имал недостиг на стоки.

Друга тема е за съотношението внос/българска стока в големите вериги супермаркети. Какво е то при вас и каква подкрепа предлага Kaufland България на местните производители?

Работата ни с български производители е от основен приоритет за нас. Над 5000 артикула от нашето портфолио включва именно български стоки. Трябва да се има предвид, разбира се, фактът, че ние сме длъжни да осигурим достатъчно количество на предлаганите от нас продукти, затова работим приоритетно с български производители винаги, когато условията го позволяват. През 2021 г. договорите ни за изкупуване на български плодове и зеленчуци са с 30% повече спрямо предходната година. Това е пример за гарантирането на обем продукция, с който даваме сигурност на българските производители и им осигуряваме възможност да се фокусират върху качеството. Тази година сключените ни договори за изкупуване на продукция само в категорията на плодовете и зеленчуците са 25.

Важна част от кампаниите ни и през 2022 г. е посветена на българските производители и доставчици. Усилията ни да насърчаваме избора на родни продукти продължават и в седмичните ни брошури, както и тяхното визуално отличаване във всичките ни 61 хипермаркета в страната. Откриването на нови обекти дава и допълнителна възможност на българските производители да популяризират своята стока.

Една от най-разпознаваемите марки в Kaufland България е Вашият първи бранд „Брей“. Как се развива той?

Kaufland България се гордее със своята изцяло българска марка „Брей!“. От нейния старт през 2020 г. досега в портфолиото на марката има вече близо 100 продукта от почти всички стокови групи. Към днешна дата българските доставчици, които произвеждат продуктите от серията „Брей!“, са над 20. Разширяването на асортимента от линията безспорно задълбочава отношенията ни с родните производители и дава нови възможности за подкрепа на местното производство, което е важна част от политиката ни за устойчив бизнес.

Българинът обича традициите, но склонен ли е и да експериментира? Голямото разнообразие от продукти и седмичните акции карат ли го да се спира на по-необичайни стоки или залага предимно на добре познатото?

Наблюдаваме паралелно засилване и на двете тенденции. Българинът остава силно свързан с традициите, но в същото време е склонен да експериментира все повече. Това до голяма степен се дължи и на факта, че много българи пътуват в чужбина и после търсят вкусовете, които са открили там. Кампаниите с български стоки като тези от серията „Брей!“ също се радват на нарастващ интерес, много успешни са и специалните страници в брошурата на Kaufland, запазени за подбрани продукти, например по време на пости и различни празници.

Все повече компании се фокусират върху опазването на околната среда при производството и продажбата на своите продукти. Kaufland България също разполага с асортимент стоки с грижа за природата, но търси ли българинът устойчивост, когато пазарува?

Задълбочава се тенденцията за търсене на устойчиви продукти от българските потребители. Ние, от своя страна, можем да предложим широко портфолио от такива – регионални и сезонни артикули, биопродукти, продукти в устойчиви опаковки и веган храни, които допринасят за това да се намали високата консумация на месни и млечни продукти и съответно последствията от тяхното производство за климата. Предлагаме на нашите клиенти собствен асортимент от вегетариански и веган продукти под марката K-take it veggie. Те са климатично неутрални – това означава, че ние компенсираме неизбежните емисии на CO2, като подкрепяме сертифицирани проекти за опазване на околната среда и климата. Също така те са и част нашата последователна политика за изпълнение на целите, залегнали в стратегията ни за климата.

Какви са плановете на Kaufland България по отношение на портфолиото? Какво предстои?

Продължаваме да следим тенденциите в хранително-вкусовата промишленост и да предлагаме интересна гама от продукти. През тази година ще подкрепим още повече нашите местни доставчици и ще обогатим асортимента си от типични български специалитети. За нас е важно да предложим на клиентите си балансирана комбинация от добре познати продукти, собствени марки и местни стоки. Новостите за Kaufland ще продължават –допълваме асортимента с повече веган продукти, предстои кампания за гурме грил продукти. Радваме се, че ще можем да предложим и по-добри цени на веган продуктите. Работим и за това да разширим предлагания асортимент и в категорията на собствените марки.

От средата на миналата година Вие сте търговски директор на Kaufland България. Какви са плановете Ви за първата пълна календарна година на поста, която вече започна?

На първо място – да продължим да следваме вкусовете и предпочитанията на българския потребител и да му предлагаме това, от което има нужда. Да бъдем стабилен партньор за българската икономика и българските домакинства.

Да надградим отношенията си с българските производители, за мен е важно да правим и подкрепяме кампании. Тази година предстои и нещо голямо - изненада от Kaufland България, за която ще разберете съвсем скоро.

