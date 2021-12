"Алтерко" ще участва в най-голямото технологично изложение CES 2022

Илюстрация: Алтерко

Мястото, на което ежегодно се събират всички любители на технологиите, за да се запознаят с най-новите иновации в бранша, е Лас Вегас, Невада. А поводът е CES 2022 - едно от най-големите технологични изложения в света, част от Асоциацията на потребителските технологии. Традиционно, през 2022 г. то отново ще се проведе в самото начало на годината - между 3 и 6 януари, а участие ще вземат стотици технологични компании от целия свят, сред които и водещите имена в сферата. Сред тях ще бъде и българската компания за IoT продукти за интелигентен дом "Алтерко".

На изложението "Алтерко" ще представи своите нови продуктови линии от бранда за умен дом Shelly - Shelly Plus и Shelly Pro. Първите три устройства от линията Shelly Plus – релетата Shelly Plus 1 и Shelly Plus 1PM и устройството за активиране на смарт сцени Shelly Plus i4 осигуряват перфектен контрол върху всеки умен дом и сграда и вече са сред най-продаваните продукти на марката. Наред с това Алтерко ще представи за първи път и пълната линията професионални устройства Shelly Pro, които са създадени, за да се монтират в централното електрическо табло. Именно с линията Shelly Pro в края на 2021г. Алтерко успешно започна да разширява своето портфолио към предоставянето на умни решения за автоматизация на търговски обекти и индустриални предприятия. Сфера на развитие, която се наложи като водеща за компанията в представителството й в САЩ.

Присъствието на изложение от ранга на CES има изключително висока стойност за участниците, защото именно там новите технологични решения попадат в полезрението на световните медии, признатите технологични експерти и находчивите за високия потенциал на младите компании инвеститори. Но също така носи и безспорни позитиви за развитието на продуктите и услугите.

“За нас участието на CES е много важно и определено е нещо, което очакваме с нетърпение всяка година. Не само защото успяваме да се срещнем с настоящи и потенциални клиенти и партньори, но и защото си сверяваме часовниците за иновациите в бранша", коментира Димитър Димитров, изпълнителен директор на "Алтерко".

Безспорен факт е, че присъствието на българска компания на CES 2022 има огромно значение за българския технологичен сектор. “Много рядко може да бъде видяна българска компания, която да участва на подобни изложения, тъй като те изискват серозна инвестиция. Важно е обаче някой да започне да проправя път в тази посока. Вярвам, че определено имаме какво да покажем на технологичния свят. "Алтерко" и успехите, които постигаме в сферата на домашната автоматизация, са доказателството за това. Надявам се, че скоро ще започнем да срещаме свои сънародници там”, допълва Димитров.

За компанията това е поредното участие на CES като всяка година успешно разширяват присъствието си на изложението, доближавайки се все повече до технологичните компании, които някога са взимали за пример. “Първият ни щанд беше много малък. Тогава все още се ориентирахме в пространството, наблюдавахме околните. Тази година "Алтерко" ще бъде на площ 10 на 10 м., в които ще построим “Умният дом на Shelly”. Това ще бъде един напълно функционален и изцяло контролиран чрез устройствата на Shelly дом. Целта ни е да позволим на възможно най-много хора да се докоснат до бранда в една среда, в която да се почувстват наистина като у дома си", коментира Димитров.

Участието на CES ще бъде летящият старт на новата 2022г. за "Алтерко" и е логично продължение на изключително успешната 2021г. След серия от много сполучливи лансирания на нови продукти на пазара през годината, технологичната компания завърши и вторичното си листване на регулирания пазар на Франкфуртската фондова борса. По този начин "Алтерко" се превърна в първата първата българска компания, чиито акции са допуснати за търговия на фондовата борса във Франкфурт.

По статията работи: Екип на Investor.bg