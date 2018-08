Графика на деня: Каква част от потребителите притежават криптовалути?

Снимка: Архив Ройтерс

2017 г. бе годината на истинския пробив за криптовалутите. Общата им пазарна капитализация се вдигна до безпрецедентни висоти, привличайки сериозно вниманието на медиите и одобрението на редица популярни личности, включително боксьора Флойд Мейуедър, към биткойна и други подобни валути, коментира Statista.

През 2018 г. обаче настъпи обрат в полета към небесата. През декември 2017 г. един биткойн струваше почти 20 хил. долара. До края на юли тази година цената на дигиталната валута бе малко над 8000 долара. А сега, в средата на август, криптовалутата струва около 6500 долара.

Този ценови спад може да даде на нови инвеститори възможност да навлязат на пазара. Последните резултати на ING International Survey показват, че сравнително малко потребители са инвестирали в биткойн или други виртуални валути.

Едва 9% от европейските потребители казват, че притежават някакъв вид криптовалута през март 2018 г. спрямо 8% в САЩ и 7% в Австралия. В Люксембург и Белгия процентът е най-нисък в рамките на Европа, докато цели 18% в Турция казват, че притежават дигитална валута.

Според изследването много респонденти се тревожат от рисковете да инвестират в този вид валути. В Холандия например водещата причина потребителите да не са се насочили към криптовалутите е, че хората нямат интерес към тях.

You will find more infographics at Statista

Още графики вижте тук

По статията работи: Виктория Тошкова