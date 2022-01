Инфлацията в Австралия достигна седемгодишен връх

Снимка: Bloomberh L.P.

Потребителските цени в Австралия надминаха средното ниво в целевия диапазон на Австралийската централна банка от 2-3%, съобщи Bloomberg. Това се случва за пръв път от юни 2014 г. насам и увеличава очакванията за по-ранни от предвиденото лихвени повишения.

Средногодишният измерител на покачването на цените е нараснал с 2,6% през последните три месеца на 2021 г. Резултатът е над прогнозите на икономистите за 2,3% ръст и утвърждава очакванията, че централната банка ще прекрати програмата си за изкупуване на облигации по време на заседанието си следващия вторник. Това би могло да даде възможност за лихвени повишения тази година – нещо, което досега гуверньорът Филип Лоу категорично отричаше като опция. Паричните пазари имат очаквания за повишение през май, докато икономистите залагат на такова през август.

След публикуването на данните доходността върху тригодишните австралийски държавни облигации нарасна с девет базисни пункта до 1,44% - най-високото ниво от април 2019 г.

„Сега всички погледи се завъртат към заседанието на банката през февруари“, каза Фил Одонахю от Deutsche Bank AG. "Очакваме рязко прекратяване на програмата за покупка на облигации, преработка или прекратяване на наратива „първо заплатите“ и цялостна промяна в насоките за лихвени промени, която открито да потвърди възможността от покачвания на лихвите тази година“, допълни експертът. Според него и други анализатори в Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking Corp., TD Securities, Royal Bank of Canada, Citigroup Inc. и AMP Capital Markets първото лихвено повишение ще е през август.

По време на последното си изявление през 2021 г. Лоу заяви, че лихвите няма да се покачат, докато реалната инфлация, а не прогнозираната, не достигне устойчивото ниво в диапазона на регулатора от 2-3%. Той се позова на прогнозите на централната банка, според които основната инфлация ще достигне средата на диапазона едва в края на 2023 г.

"Както и да да погледнеш данните, ясно е, че инфлацията е навлязла в нов период, в който е устойчиво по-висока“, каза Диана Мусина от AMP.

И все пак, инфлацията в Австралия е значително по-ниска от тази в САЩ или на Стария континент.

„По-високата от очакваното инфлация изправя централната банка на Австралия пред въпрос, който обърква и други регулатори – какво трябва да направи паричната политика, ако иска поне да противодейства на покачването на цените, предизвикано от проблемите с доставките“, каза икономистът Джеймс Макинтайър.

