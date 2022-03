SoftBank очаква Arm да достигне оценка от поне 60 млрд. долара в планираното IPO

Снимка: Bloomberg L.P.

Японският конгломерат SoftBank Group Corp. се стреми към оценка от най-малко 60 млрд. долара за Arm Ltd., когато британската фирма излезе на борсата, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с темата. Това е повече, отколкото SoftBank можеше да получи при евентуална продажба на Arm на американския разработчик на чипове Nvidia Corp.

SoftBank е готова да се обърне към Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Mizuho Financial Group Inc., които да ръководят дълговата трансакция на Arm преди нейното листване. Компаниите, които ще имат отношение към заема, вероятно ще имат водещи роли в първичното публично предлагане (IPO) на технологичната компания.

Евентуална оценка от над 60 млрд. долара за Arm би представлявала силен ход от страна на изпълнителния директор на SoftBank Масайоши Сон, който придоби бизнеса през 2016 г. за около 32 млрд. долара. Това би означавало да убеди инвеститорите, че Arm заслужава по-висока оценка от конкурентните ѝ компании.

Оценката на Arm все още може да се промени въз основа на различни фактори, включително от пазарните условия, изтъкват източниците. Акциите на производителите на чипове се радват на силно търсене в пандемичните условия, подкрепени от дистанционната работа и търсенето на потребителска електроника.

Въпреки че Arm е малко позната на потребителите, влиянието ѝ в електронната индустрия е значително. Технологията на компанията е в основата на компонентите, които управляват голяма част от съвременната икономика и присъствието ѝ продължава да расте.

Но широкото приложение на продуктите на Arm отчасти се дължи на относително ниските ѝ такси. Въпреки че има милиарди чипове, произвеждани всяка година, които използват чертежите на Arm, тя отчита около 2,6 млрд. долара годишни приходи от продажби, което е малко в сравнение с това, което генерират Intel Corp.

SoftBank обяви сделката за продажба на Arm на Nvidia през септември 2020 г., но тя почти веднага се сблъска с пречки. Клиентите на Arm се противопоставиха на поглъщането, а регулаторите по целия свят започнаха щателни оценки. Сделката започна да се разпада, след като Федералната търговска комисия на САЩ заведе дело, за да я блокира през декември, а Nvidia се отказа миналия месец.

Това върна SoftBank към предишния план за печалба от Arm: чрез IPO. Конгломератът твърди, че Arm не трябва да се оценява като типичен бизнес за чипове. Arm все повече се фокусира върху дизайни с по-висока стойност за продукти като сървърни чипове, които могат да струват хиляди долари само за един процесор.

По статията работи: Аспарух Илиев