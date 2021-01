Акциите на Beyond Meat се изстреляха след новината за общия проект с PepsiCo

Снимка: Bloomberg L.P.

Акциите на производителя на месни заместители Beyond Meat Inc. поскъпват с близо 19% към 20:30 ч. българско време, след като компанията обяви, че обединява сили по нов проект с PepsiCo Inc.

Двете компании ще създадат съвместно предприятие, което ще произвежда растителни храни и напитки, става ясно от прессъобщение във вторник, цитирани от Bloomberg. Условията около създаването на общия бизнес, наречен The PLANeT Partnership LLC, не се съобщават.

„Това представлява нов привлекателен двигател за BYND (борсовото съкращение на Beyond Meat – бел. ред.), за да завземе по-голям дял в разрастващата се екосистема на растителните храни“, посочва анализаторът на Oppenheimer & Co. Рупеш парикх.

По-рано по време на търговията ръстът на акциите на Beyond достигна до близо 40% - най-голямото дневно увеличение от юни 2019 г. Акциите на компанията поскъпнаха с 65% през 2020 г., стимулирани от все повечето американци, готвещи у дома.

Акциите на PepsiCo също поскъпват, макар и не толкова осезаемо – с 0,7%.

Beyond Meat, чийто едноименен бургер стана един от първите претенденти за победа във войната при заместителите на месо, увеличи разпознаването на марката си и обхвата на своя бизнес чрез партньорства с редица големи вериги за хранене – от Pizza Hut до Dunkin’. По-рано този месец веригата за бързо хранене Taco Bell обяви, че ще изпробва продукт с продукти на Beyond Meat в мрежата си в САЩ. Производителят също така работи съвместно с McDonald’s Corp. по производството на безмесни кюфтенца за бургери за новото меню на ресторантите.

Beyond също така разраства бързо и дистрибуцията си в супермаркетите, където PepsiCo разполага с много място по рафтовете. Производителят на чипсовете Doritos ще даде на съвместното обединение своя успешен маркетинг, изграждане на бранд и дистрибуция, а Beyond ще предложи своята експертност в производството на растителни протеинови продукти, както и успеха си сред младите потребители.

По статията работи: Елена Илиева