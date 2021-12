САЩ обявиха дипломатически бойкот на Олимпиадата в Китай

След като САЩ обявиха дипломатически бойкот на Зимните олимпийски игри в Китай през 2022 г., последваха нови международни реакции на това решение.

Нова Зеландия също няма да изпраща дипломатически представители в Пекин през февруари. Въпреки това, както обясни във вторник заместник министър-председателят Грант Робъртсън, продължаващата пандемия е по-скоро една от основните причини за решението: „Многократно сме изразявали пред Китай загрижеността си по отношение на правата на човека - съвсем наскоро министър-председателят разговаря по този въпрос с президента Си", каза Робъртсън според държавната телевизия TVNZ, цитирана от DPA.

„Китай знае много добре каква е нашата позиция по отношение на правата на човека, но ние вече бяхме решили да не участваме", заяви заместник министър-председателят на Нова Зеландия, като добави, че Китай е бил информиран за решението още през октомври.

Правителствата на Австралия и Япония обявиха, че все още провеждат консултации по въпроса за изпращане на дипломатически представител. Във вторник министър-председателят на Япония Фумио Кишида заяви, че при вземането на решението страната му ще вземе предвид редица фактори. Сред тях са целта на Олимпийските игри, дипломатическата ситуация и националните интереси на Япония, каза Кишида.

Канадското министерство на външните работи заяви, че Канада е „дълбоко обезпокоена" от съобщенията за нарушения на правата на човека в Китай. „Информирани сме за решението на САЩ и ще продължим да обсъждаме този въпрос с нашите партньори и съюзници“, заявиха от министерството.

Единственият държавен глава, който досега е приел поканата на Китай за игрите, е руският президент Владимир Путин.

В понеделник САЩ обявиха, че ще бойкотират дипломатически Зимните олимпийски игри в Китай през 2022 г. Причината е „продължаващият геноцид и престъпленията срещу човечеството в Синдзян, както и други нарушения на правата на човека", каза говорителят на правителството Джен Псаки, цитирана от Bloomberg.

Американските спортисти обаче няма да са засегнати. Китайското посолство във Вашингтон нарече бойкота „чиста политическа манипулация". Той нямало да окаже влияние върху успешното провеждане на игрите.



Международният олимпийски комитет (МОК) заяви в Twitter: „Присъствието на правителствени представители и дипломати е чисто политическо решение на съответното правителство, което МОК напълно уважава в своята политическа неутралност“.

The presence of government officials and diplomats is a purely political decision for each government, which the IOC in its political neutrality fully respects. - IOC statement https://t.co/QloXN2QoMD