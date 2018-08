Daimler спира всички дейности в Иран

Заради новите санкции на САЩ срещу Иран германският автомобилен концерн Daimler взема радикално решение и спира своите планове за разширяване в страната.

„Дейностите, които вече бяха ограничени, за момента са напълно замразени", заяви базираната в Щутгарт компания.

В началото на 2016 г. Daimler обяви, че възнамерява да сглобява автомобили в страната с помощта на смесено дружество (джойнт-венчър), както и да дистрибутира превозни средства на своята марка Fuso.

„Не възобновихме производството и продажбите на коли с марката Mercedes-Benz“, поясни германският концерн във вторник. Няма да има продажби и на камиони от бранда, а местно производство не е имало и няма и да има.

„Иранската икономика, а с това и автомобилният пазар, се развиха значително по-слабо от очакваното", посочват от Daimler. „Наблюдаваме отблизо политическите развития особено с оглед на бъдещето на ядреното споразумение“, допълват още от компанията.

По-рано американският президент Доналд Тръмп възстанови спорните санкции срещу Иран. Мерките влязоха в сила в 6 часа централноевропейско време. Целта е, според думите на Тръмп, да се упражни „максимален икономически натиск" върху изпадналата в криза страна. В Twitter американският президент заплаши, че всички компании, които продължават да правят бизнес с Иран, вече няма да могат да правят бизнес със САЩ.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!