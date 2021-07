Hyundai придобива дял в стартъп за батерии срещу 100 млн. долара

Снимка: Milan Jaros/Bloomberg

Южнокорейският автомобилен производител Hyundai Motor Co. инвестира около 100 милиона долара в придобиването на дял в стартъпа за производство на литиево-метални батерии SolidEnergy Systems (SES), съобщава агенция Yonhap, като се позовава на индустриални източници.

"Тъй като инвестирахме в различни компании, свързани с електрификацията, инвестицията ни в SolidEnergy е част от този план", споделя служител в Hyundai Motor пред Yonhap.

Основаната през 2012 г. SES, която произлиза от Масачузетския технологичен институт, разработва литиево-метални батерии без аноди. Сред акционерите в компанията изпъкват имена като General Motors Co., SK Inc. и Tianqi Lithium Corp.

През април Hyundai обяви, че компанията е разработвала твърдотелни батерии и планира да произвежда масово електрически превозни средства, използващи такъв тип батерии от 2030 г.

В момента Hyundai получава батериите за своите електромобили от доставчици като SK Innovation Co Ltd. и LG Energy Solution, която е изцяло притежание на LG Chem Ltd.

В началото на месеца SK Innovation обяви, че планира да увеличи годишния си производствен капацитет за батерии до 200 гигаватчаса (ГВтч) през 2025 г., което представлява ръст от 60% спрямо обявената по-рано цел от 125 ГВтч,.

През март General Motors обяви партньорството си със SES за развитието на технологиите около батериите, които позволяват по-голям пробег с по-малък обем на батерията.

В същото време Hyundai обяви, че възнамерява да свие своята гама от конвенционални модели, за да осигури ресурси за инвестиции в електрическата мобилност. Този ход ще доведе до 50-процненто понижение в броя на моделите на Hyundai, задвижвани с конвенционални горива, като стратегията е одобрена от ръководството още през март.

Hyundai Motor Group, която включва Hyundai Motor, Kia и Genesis, планира да увеличи годишните продажби на електромобили до около един милион броя до 2025 г., като по този начин делът ѝ на глобалния пазар на електрически превозни средства ще нарасне до 10%.

Южнокорейският концерн планира да инвестира и 7,4 млрд. долара в САЩ до средата на десетилетието, за да стимулира производството на електромобили в региона. Hyundai цели да произвежда електромобили в завода си в щата Алабама от следващата година, а свързаният с нея концерн Kia Corp. също ще започне да сглобява електрически превозни средства в своята фабрика в Джорджия.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Миглена Иванова