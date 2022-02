Tesla отпразнува производството на 1 млн. клетки 4680

Американският електромобилен концерн Tesla Inc. отпразнува производството на общо 1 млн. цилиндрични литиево-йонни клетки 4680, които компанията на Илон Мъск ще използва в новите си електромобили, започвайки с Model Y, съобщава Clean Technica.

Батериите ще захранват електромобилите, които Tesla ще произвежда в своя нов завод в Остин, Тексас. Технологията беше представена за първи път през септември 2020 г.

Според концерна новият дизайн на клетката ще осигури пет пъти повече енергия от сегашните технологии и ще увеличи пробега с 16 на сто.

