Toyota прави крачка към бъдещето с нов автономен проект

Снимка: Toru Hanai/Bloomberg

Японският автомобилен концерн Toyota Motor Corp. планира в рамките на няколко години да комерсиализира автономно превозно средство, подобно на контейнерите, използвани за пренос на товари чрез кораби, съобщава Bloomberg.

Според компанията превозното средство може да бъде използвано и като мобилен магазин или офис.

Моделът e-Palette на Toyota е предимно прозрачно, автономно превозни средство, подобно на карета, което се захранва с електричество. То може да побере до 20 пътници, като разполага със седалки, които се прибират, като по този начин се увеличава празното пространство в кабината.

Автомобилът се появява на бял свят първо като концептуално превозно средство, представено на Изложението за потребителска електроника през 2018 г. от президента на Toyota Акио Тойода, която обяви, че моделът символизира начина, по който концернът се опитва да се превърне в компания за мобилност.

Снимка: Toru Hanai/Bloomberg

Производителят посочи по-рано днес, че възнамерява да пусне в търговска употреба e-Palette до няколко години.

Toyota първоначално е планирала да представи модела по време на летните олимпийски игри в Токио през тази година. Идеята е била да се извозват спортистите от тренировъчните лагери до местата, където почиват в спортния комплекс.

Според ръководителя на звеното Toyota Connected Company Кейджи Ямамото компанията е получила много допитвания относно електрическото превозно средство и евентуалното му приложение по време на Олимпиадата.

Снимка: Toru Hanai/Bloomberg

Преди това Toyota многократно заявяваше, че ще работи с компании, включително с Amazon.com Inc., Pizza Hut Inc. и Uber Technologies Inc., за да реализира проекта.

Едно от първите места, в които широката общественост ще може да види e-Palette в действие, е водородният град (Woven City), планиран от Toyota за изграждане в основата на планината Фуджи. Превозните средства ще транспортират първите 360 жители на града, като в същото време ще предоставят мобилни услуги, свързани с търговията на дребно и доставките.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Бойчо Попов