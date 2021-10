Американските индекси не намират посока след предупреждението на Fitch*

Снимка: Michael Nagle/Bloomberg

Американският широк борсов индекс S&P 500 отстъпи от постигнатия по-рано в петък ръст, след като рейтинговата агенция Fitch предупреди, че политическите спорове за лимита на дълга на САЩ могат да навредят на кредитния рейтинг на страната, предаде Ройтерс.

Същевременно акциите на производителя на лекарства Merck подкрепиха индекса на сините чипове Dow, след като компанията обяви напредък в разработването на перорално лекарство срещу COVID-19.

Акциите на Merck & Co Inc поскъпнаха с 8% и са най-добре представящите се от състава на Dow, след като бе оповестено проучване, според което експерименталното перорално лекарство на компанията срещу COVID-19 - молнупиравир, намалява с около 50% вероятността за хоспитализация или смърт при пациенти с риск от тежко протичане на заболяването.

"Пазарът разглежда това като много положително развитие, тъй като даде на хората увереност, че повторното отваряне на икономиката няма да излезе извън релси въпреки пробивните случаи при ваксините", коментира Томас Хейс, управляващ член на Great Hill Capital LLC в Ню Йорк.

Шест от 11-те големи сектора от S&P записаха ръст в началото на търговията, като най-силно поскъпнаха книжата на компаниите от енергетиката, индустрията и суровините. Акциите на круизните компании добавиха над 3% към цените си, а подиндексът S&P 1500 Airlines добави 4,2% заради надеждите за по-бързо възстановяване на търсенето на пътувания.

В четвъртък търговията на Wall Street приключи с рязък спад и S&P 500 записа най-лошия си месец от началото на световната здравна криза след бурен септември и тримесечие, помрачено от притесненията за COVID-19, инфлационните страхове и споровете за бюджета във Вашингтон.

Последните публикувани данни сочат, че потребителските разходи в САЩ са се увеличили повече от очакваното през август, докато индексът на личните разходи за потребление, предпочитан индикатор за инфлацията от Федералния резерв, поддържа възходящата си тенденция през месеца.

Към 17 часа българско време Dow Jones Industrial Average се повишава с 0,36%, до 33 966,81 пункта, S&P 500 спада с 0,01%, до 4 306,95 пункта, а Nasdaq Composite губи 0,37% до 14 394,88 пункта.

Акциите, свързани с криптовалути, поскъпнаха, след като цената на биткойна нарасна след изказването на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, че САЩ нямат планове да забраняват криптовалутите.

Акциите на Coty Inc повишиха цената си с 5,7%, след като компанията постигна споразумение да продаде дял от около 9% в професионалния бизнес за красота Wella на KKR & Co Inc.

Компаниите, чиито книжа поскъпват, надвишават тези, които поевтиняват, с коефициент 1,49 към 1 на Нюйоркската фондова борса (NYSE) и със съотношение 1,17 към 1 на борсата Nasdaq.

Доходността по американските 10-годишни държавни ценни книжа се сви под 1,50% в началото на търговията.

Цената на петрола се повишава над 78 долара за барел, подкрепена от свитите доставки заради ограничаването на предлагането на ОПЕК+, възстановяването на търсенето и по-слабия щатски долар.

Суровият петрол от сорта Брент поскъпва с 0,5% до 78,72 долара за барел, като се насочва към четвъртото си седмично покачване. Американският лек суров петрол (WTI) добавя 24 цента към цената си до 75,27 долара за барел и е на път към шеста седмица на поскъпване.

*Данните са актуални към 17 часа.

По статията работи: Десислава Попова