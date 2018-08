Тръмп е разрешил на персонала на Белия дом да сътрудничи на Робърт Мълър

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разрешил на адвоката на Белия дом Дон Макган и на други членове на персонала на президентството да "сътрудничат изцяло" на разследването относно подозренията за съглашателство между неговата предизборна кампания и Русия, предаде AFP, цитирана от БТА.

"Позволих на адвоката на Белия дом Дон Макган и на всички други членове на персонала на Белия дом да сътрудничат изцяло на специалния прокурор", написа в Twitter Тръмп, визирайки прокурора Робърт Мълър.

„Освен това предадохме незабавно над един милион страници документи. Това е най-прозрачното нещо в историята. Няма съглашателство, няма възпрепятстване. Лов на вещици", написа Тръмп.

Според New York Times Макган е бил разпитван поне три пъти за общо 30 часа. Той бил предоставил документи, свързани с това дали Тръмп е възпрепятствал правосъдието.

