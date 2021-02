Facebook блокира новинарското съдържание в Австралия

Снимка: EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

Facebook ескалира спора с австралийското правителство: Социалната мрежа обяви в сряда, че вече няма да позволява разпространението на журналистическо съдържание на своята платформа в страната. Това е реакция на планиран закон в Австралия, който ще задължи интернет компании като Facebook и Google да споделят приходи с медийни компании, чието съдържание показват на своите платформи, предава Bloomberg.

Заради текстовете и Google премина в курс за конфронтация с австралийското правителство и дори заплаши да затвори напълно своята търсачка в страната, ако законът влезе в сила.

Въпреки това, за разлика от Facebook, групата наскоро показа готовност за сътрудничество. Само часове преди съобщението на Facebook тя сключи споразумение с медийния конгломерат на семейството на Рупърт Мърдок News Corp. Този пакт се прилага не само за Австралия, но и в световен мащаб, включително и за публикации на групата в други региони на света, като американския Wall Street Journal или британския Times. Google подписа и няколко споразумения специално за австралийския пазар.

Facebook заяви в сряда, че е взел решението в Австралия „с натъжено сърце". Групата твърди, че новият закон се основава на „фундаментално погрешно разбиране на връзката между нашата платформа и издателите“. Това също е причина, поради която Facebook избира различен път от Google. Търсачката на Google е „неразривно свързана“ с новините и издателите не предоставят доброволно съдържанието си. Те правят това във Facebook, защото им помага да продават повече абонаменти. Изводът е, че издателите се възползват повече от разпространението на своите новини в социалната мрежа, отколкото самата Facebook. Планираният закон сега ще накаже компанията за съдържание, което тя не е поискала.

Facebook заяви, че ще разчита на софтуер за машинно обучение, за да определи кои връзки се считат за новини. Софтуерът търси „специфични за новините сигнали, като навременност, наличие на линии и приписани източници“ в опит да предскаже дали нещо трябва да бъде класифицирано като новина, става ясно от дефиниция в страницата за помощ на компанията.

Възможно е неновинарски истории, като мнения, също да бъдат ограничени, ако те идват от организации, фокусирани предимно върху новини, потвърди говорител.

Само 4% от публикациите, които хората виждат в News Feed на Facebook, са новини, поясняват от компанията. Преди това Facebook намали статиите в потребителските емисии в началото на 2018 г. като начин да увеличи броя публикации, които хората виждат от приятели и семейство.

Влияние върху целия свят

Драстичният ход, който Facebook обяви, е насочен към Австралия, но ще се почувства по целия свят. Потребителите в страната вече не могат да виждат или споделят новини във Facebook, а издателите там вече не могат да публикуват новини. Потребителите в други региони могат да виждат новини, но нито една от Австралия. На свой ред издателите по целия свят не могат да разпространяват съдържанието си сред австралийската публика.

Замисленият закон на Австралия може да създаде прецедент с други страни, които наблюдават как двата интернет гиганта влияят на техните новинарски индустрии.

Канбера предупреди Facebook, че така само уврежда собствения си имидж. „Facebook трябва да помисли много внимателно какво означава това за неговата репутация и имидж“, каза министърът на комуникациите Пол Флетчър в интервю за австралийска телевизия в четвъртък сутринта. „При трезво размишление те ще започнат да се безпокоят какво би означавало това за възприемането на тази платформа“.

В последващ ход компанията на Марк Зукърбърг обяви, че променя и плановете си за въвеждане на новинарския портал „Facebook News“ в Австралия поради предложения закон и вместо това „ще даде приоритет на инвестициите в други страни“. Тази услуга е достъпна в САЩ повече от година и наскоро стартира във Великобритания. Facebook показва в нея журналистическо съдържание и сключва споразумения с издателите, т.е. плаща им.

Тригодишното споразумение между Google и News Corp. междувременно е забележително примирие, а самата News Corp. го нарече "историческо". Медийната империя на Мърдок е един от най-суровите критици на Google от няколко години. Той обвинява интернет компанията, че не плаща адекватно на издателите за съдържание и дори призова преди време тя да бъде разбита. Финансовите подробности за алианса не бяха разкрити, а News Corp. говори за получаване на „значителни плащания" от Google занапред.

В самата Австралия Google подписа споразумение с медийната група Nine, което включва например Australian Financial Review: Американците им плащат 30 милиона австралийски долара годишно за период от пет години. Ежедневникът Guardian и държавната телевизия ABC се очаква да сключат споразумения през следващите няколко дни. През май миналата година председателят на Съвета на директорите на Nine, бившият директор от Федералния резерв Питър Костело, предложи търсачката да плаща на австралийските медии около 600 милиона австралийски долара годишно, за да използва съдържанието им - приблизително една десета от продажбите за 2018 г. Мениджърът на Google Дон Харисън заяви в изявление, че неговата компания се надява скоро да сключи допълнителни партньорства.

По статията работи: Бойчо Попов