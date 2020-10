Силен отчет удвои състоянието на основателите на Pinterest

Снимка: Bloomberg LP

Съоснователите на Pinterest Inc. Пол Скиара, Ивън Шарп и Бен Силберман обавиха 750 млн. долара към колективното си състояние в сряда, след като компанията отчете тримесечни продажби, които надминаха очакванията на анализаторите, предава Bloomberg.

Силното търсене на рекламодатели и нарастващата потребителска база помогнаха за увеличението на приходите на компанията за скрапбукинг (метод за запазване, представяне и подреждане на лична и семейна история под формата на карта) с 58% спрямо година по-рано. Акциите на Pinterest поскъпнаха с 28% в разширената търговия в Ню Йорк, въпреки че по-широкият пазар се срина с най-много от месеци.

Поскъпването в сряда означава, че тримата сега имат общо 5,8 милиарда долара според индекса на милиардерите на Bloomberg, над два пъти повече от преди три месеца.

Базираната в Сан Франциско Pinterest е сред компаниите, които се възползват от променящите се навици през последните месеци, тъй като потребителите все повече се обръщат онлайн за социална ангажираност, забавление и комуникация. Най-богатите технологични милиардери в света са станали с 409 млрд. долара по-богати до момента, което е най-големият ръст спрямо която и да е друга индустрия, показват изчисленията на Bloomberg.

Главният изпълнителен директор Силберман е спечелил 115 млн. долара тази година, продавайки акции на Pinterest чрез предварително изготвен план за търговия, показват данни, събрани от Bloomberg. В момента той притежава 51 млн. акции на стойност 3,2 милиарда долара и е получил 46 млн. долара под формата на заплати и акции през 2019 г., според заявленията до Комисията за ценни книжа и борси.

Основан през 2009 г., сайтът за споделяне на изображения вече има над 400 млн. активни потребители месечно.

Приходите за третото тримесечие са скочили с 58% до 443 млн. долара, се казва в изявление от компанията. В анкета на Bloomberg анализаторите прогнозираха средно 387,8 млн. долара. Компанията също така прогнозира, че приходите ѝ ще се увеличат с около 60% през празничното тримесечие, което би било по-висок ръст от прогнозите на анализаторите за нарастване от 38%.

Pinterest заяви, че има 442 милиона потребители месечно в края на периода, което е ръст от 37% в сравнение с година по-рано и по-високо от средната оценка за около 431 млн.

Бен Силберман, съосновател и главен изпълнителен директор на Pinterest Inc., (вляво) и Ивън Шарп, съосновател и главен творчески директор на Pinterest Inc.

Базираната в Сан Франциско компания заяви през юли, че ръстът на приходите се е увеличил с около 50% през месеца, въпреки че очаква тези данни да спаднат през тримесечието. Но търсенето от страна на рекламодателите остава високо през тримесечния период, завършващ през септември, тъй като рекламодателите се адаптират към новата реалност, породена от коронавируса. Pinterest по-специално подчерта ръста на броя на рекламодателите от малкия бизнес, търговците на дребно и големите рекламодатели на потребителски опаковани стоки.



Главният изпълнителен директор Бен Силберман отдаде част от растежа на потребителите на Pinterest на променящата се среда, тъй като все повече хора преместват комуникацията и дейностите си онлайн. „Повече от всякога хората идват в Pinterest, за да получат вдъхновение за живота си“, каза Силберман в изявлението си.

Освен това Pinterest поясни, че е получил тласък от почти 4 милиона активни потребители месечно, когато младежите са надстроили своите iPhone до новата операционна система на Apple Inc., iOS 14, и започват да използват Pinterest, за да получат идеи за нови бекгранунди.

Ръстът на приходите на Pinterest за третото тримесечие е поредният признак, че индустрията за дигитална реклама се е върнала до нивата преди Covid - идея, която се подсили миналата седмица, когато Snap Inc. също отчете по-добри от очакваните продажби. Facebook Inc., Alphabet Inc. и Twitter Inc. отчитат приходите си в четвъртък.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Елена Илиева