Силният рекламен бизнес почти удвои тримесечната печалба на Facebook

Процъфтяващият рекламен бизнес на Facebook Inc. повиши рязко приходите и печалбата на концерна, тъй като компанията се ангажира да се справи с новите правила за таргетираните реклами на Apple Inc. и да ускори инвестициите в електронната търговия, добавената реалност и инструментите, за да помогне на създателите да печелят пари от своите съдържания.

Гигантът в социалните медии заяви в сряда, че финансовият му отчет за първото тримесечие отразява тенденцията от миналата година хората да прекарват повече време и да харчат повече пари онлайн, а рекламодателите пренасочват ресурсите си, за да се възползват от тази промяна. Компанията майка на Facebook, Instagram и WhatsApp заяви, че средната цена на реклама и броят на рекламите, които е доставила през периода от януари до март, са се увеличили.

Приходите от реклама, които представляват лъвския дял от общите приходи на Facebook, са се увеличили с 46% спрямо година по-рано до 25,44 млрд. долара. Печалбата на компанията почти се удвои до 9,5 милиарда долара, или 3,30 долара на акция.

„Поради силното търсене на реклама компаниите могат да повишават цените“, казва пред Wall Street Journal анализаторът от D.A. Davidson Том Форте.

Невероятният темп на растеж може да не е постоянен. Глобалният рекламен бизнес се забави драстично в ранните дни на пандемията, но Facebook, както и други дигитални платформи, се възстановиха бързо и отчетоха значителни приходи и печалби през втората половина на 2020 г. Заради сериозни еднократни сезонни ефекти и новите правила на Apple се очаква ръстът на приходите през годината да се забави през третото и четвъртото тримесечие, обяви още Facebook.

Акциите на Facebook поскъпнаха с повече от 6% в следборсовата сесия, тъй като както общите приходи, така и печалбата надминаха прогнозите на Wall Street. Акциите са поскъпнали с 16% през последните три месеца до края на сряда, в сравнение с над 10% ръст за S&P 500. Компанията заяви, че 2,7 милиарда души по целия свят използват едно или повече от приложенията ѝ ежедневно.

През последните години Apple и Facebook се сблъскаха с редица проблеми, като поверителността на потребителските данни и таксите за магазините за приложения, а сега социалната мрежа се сблъсква с хода на производителя на iPhone от тази седмица да започне да дава възможност на своите мобилни клиенти да се откажат от разрешаването за събирането на определени данни от страна на приложения на трети страни. Главният изпълнителен директор на Facebook Марк Зукърбърг разкритикува инициативата, заявявайки, че ще навреди на малкия бизнес. Apple заяви, че иска производителите на приложения първо да получат разрешение на потребителите, за да активират такова проследяване.

По време на разговора с анализаторите оперативният директор на Facebook Шерил Сандбърг заяви, че компанията се подготвя за новото правило на Apple.

„Възстановяваме значими елементи от нашата рекламна технология, така че системата ни да продължи да работи, когато имаме достъп до по-малко данни в бъдеще“, каза тя. „От нас зависи да продължаваме да доказваме, че персонализираната реклама е полезна за хората и бизнеса и да обясняваме по-добре как работи, така че хората да осъзнаят, че персонализираните реклами защитават поверителността“.

Силните резултати от Facebook се обявяват в момент, в който компанията майка на Google Alphabet Inc. заяви, че е била рекордите за продажби за първото тримесечие и че печалбата се е увеличила повече от два пъти. Също така платформата за споделяне на изображения Pinterest Inc. заяви, че приходите ѝ са скочили със 78%, а миналата седмица Snap Inc. заяви, че нейните тримесечни приходи са се увеличили с 66%, тъй като е привлякла повече потребители на Snapchat. Twitter Inc. трябва да публикува тримесечния си финансов отчет в четвъртък вечер.

Facebook заяви в сряда, че вижда напредък в способността на потребителите и бизнеса да използват инструментите ѝ за електронна търговия, и че ще продължи с подобни инвестиции. Компанията заяви, че има над 1 милион активни магазина и че повече от 250 милиона души взаимодействат със стоки всеки месец.

„Постигнахме добър напредък, но осъзнаваме, че достигането до наистина безпроблемно изживяване с трансакции ще изисква още работа“, каза Сандбърг.

Facebook също така обеща да ускори разходите за инвестиции, включително за привличане на технологични и продуктови таланти и за разработването на потребителския хардуер. Компанията заяви, че работи, за да позволи на потребителите да слушат подкасти чрез Facebook и да създават подобни на Clubhouse стаи за аудио разговори на живо. Clubhouse е приложение за аудио дискусии, което дебютира през миналата година. А през миналия месец Facebook заяви, че работи върху очила с добавена реалност в тандем със сензорни гривни, които могат да отчитат движенията на ръцете и пръстите.

Нерекламните приходи, които включват продажби на устройства за виртуална реалност, са се удвоили спрямо първото тримесечие до 732 млн. долара от 297 млн. долара преди година.

„Това показва, че те са агресивни в стремежа си към растеж“, казва анализаторът на Truist Securities Юсеф Скуали. „Удвояват инвестициите“.

В допълнение Facebook заяви, че работи над улесняването на потребителите да създават и продават собствено съдържание в нейните приложения, възползвайки се от инерцията на компаниите, изграждащи платформи, специализирани в генерирано от потребителите съдържание, като центъра за видеоигри Roblox и услугата за съобщения на известни личности Cameo.

