Twitter избра да не блокира Алекс Джоунс

Главният изпълнителен директор на Twitter Джак Дорси публикува в платформата позиция, че социалната медия няма да се присъедини към останалите социални мрежи и да забрани части или цялото спорно съдържание на скандалния радиоводещ Алекс Джоунс, пише The Wall Street Journal. Причината: Джоунс не е нарушил политиката на Twitter, която забранява тормозещо или заплашително съдържание.

Twitter няма „да се предаде и просто да реагира на външния натиск“, написа Дорси и добави, че компанията не заема политическа гледна точка. „Това не сме ние“.

Джоунс от дълго време разглежда теории на конспирацията и е крайнодесен провокатор, чийто уеб сайт Infowars.com публикува съдържание, в което престрелките в началното училище "Сенди Хук" от 2012 г. бяха наречени „инсценировка“.

Премахването на постовете в Twitter би внесло силно облекчение в на моменти безсмислените усилия технологичната индустрия да контролира конспиративните теории и речта на омразата. Въпреки че най-големите технологични компании имат дълга история в опитите си да избегнат ролята си на арбитъри при спорове кое е приемливо и кое не, то последните действия срещу Джоунс от някои от най-видните технологични гиганти представляват потенциална смяна на посоката към по-активна роля за саморегулация на социалните медийни платформи..

Apple Inc. постави началото, изтривайки множество информация от Infowars от своето приложение Podcast и iTunes store, в неделя. Facebook Inc., You Tube, която е част от Alphabet inc., и Spotify Technology SA последваха примера на компанията. LinkedIn and Pinterest Inc. също премахнаха съдържание на Infowars.

Въпреки това много от тези гиганти също така опитаха да премерят ходовете си и се въздържаха от цялостно блокиране на Джоунс. Apple например премахна достъпа до съдържание на Infowars, но позволи свалянето на приложението на Джоунс през магазина за приложения на Apple.

Facebook смени курса си в понеделник след седмици защита на присъствието на Infowars на платформата си на фона на нарастващи критики. В предишни изказвания компанията твърди, че съдържанието на Джоунс не нарушава стандартите на Facebook, посочвайки, че може да бъде поставен по-малък акцент върху него в новинарския поток.

При предприетите последващи мерки в понеделник Facebook посочи, че има наличие на „повтарящи се нарушения“ на нейната политика срещу речта на омразата и съдържание, предизвикващо насилие от Джоунс. Тя посочи, че страниците, които са „непубликувани“ като Infowars имат възможност за обжалване, „в случаи, че компанията е направила грешка“. Facebook добави, че ако собственикът не обжалва решението на компанията или ако изгуби при евентуално последвало обжалване, то страниците ще бъдат перманентно премахнати.

Джоунс коментира във вторник, че възприема действията срещу него като част от културна война, водена между крайно десните, където той намира по-голямата част от аудиторията си, и Силициевата долина.

„Този казус не е за използването на „реч на омразата“ или „нарушаване на стандартите на общностите“ от Infowars, а за това чии идеи се привилегироват и чии са опозиция“, публикува Джоунс в Twiiter във вторник вечерта.

Преди забраните тази седмица свалянията на приложението на Infowars се покачваха. В сряда приложението беше едно от 3-те най-сваляни в магазина за приложения на Apple и едно от най-популярните в Google Paly Store, класирайки се по-високо от всички традиционни медийни канали.

Как най-добре да се следи съдържанието, публикувано в социалните медии, стана основен фокус на технологичните компании на фона на нарастващото политическо и медийно напрежение най-вече около скандалите за евентуална руска намеса, състояла се чрез използване на социални мрежи, по време на изборите в САЩ през 2016 г.

Усилията да се овладее дезинформацията понякога подклаждат обвинения за политически пристрастия. Президентът Тръмп, самият често използващ Twitter, обвини миналия месец платформата за "сенчесто блокиране" - или с други думи - преднамерено омаловажаване на консервативните мнения в Twitter. Компанията оспори твърденията.

Кийгън Ханкес, старши анализатор изследвания в центъра Southern Poverty Law Center, работещ с технологични компании за прилагане на насоки, каза, че голяма част от Силициевата долина се опитва да приложи твърдо последователни насоки, но нарече Twitter "най-неохотната" в приемане на прилагането на указанията.

В свои постове в Twitter във вторник Дорси каза, че компанията е била „ужасяваща“ преди в опитите си да обоснове своите решения, но се опитва да наложи подобрения в тази насока. Той посочи, че Twitter ще следи постовете на Джоунс да не са „изкуствено усилени“ на платформата, но добави, че проверката на факти е роля на журналистите, не на технологичните компании.

„Акаунти като този на Джоунс могат често да пускат сензационни новини и да разпространяват недоказани слухове, да критикуват журналистически материали, да потвърждават или опровергават информация, но така хората могат да формират мнението си сами. Публичната комуникация служи най-добре именно за това“, пише още в публикацията на Дорси.

