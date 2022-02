Ubisoft: Годишните ни резултати ще са в долната част на очаквания диапазон

Снимка: Troy Harvey/Bloomberg

Разработчикът на популярната игра „Assasin’s Creed” Ubisoft заяви, че очаква да отчете годишни резултати в долната част на прогнозирания си диапазон, въпреки че наблюдава растеж през текущото си четвърто тримесечие, предава Ройтерс.

„Все още можем да достигнем високата част от диапазона, защото имаме много съдържание за пускане, но е справедливо да кажем, че засега прогнозата е в долната част на насоките ни“, коментира главният финансов директор Фредерик Дюге.

Компанията понижи целите си миналия октомври до „неизменени или леко понижени“ нетни резервации и очаква оперативната печалба (изчислена по стандарта non-IFRS) да е между 420 млн. и 500 млн. евро.

Въпреки това тя очаква силно четвърто фискално тримесечие – за Ubisoft това е периодът от януари до март – като твърди, че в рамките му ще има „много силен растеж“, подкрепен от досегашния ѝ каталог, от нови издания, партньорства и съдържание след пускането на нова игра.

Гейминг компаниите се радваха на скок на търсенето през 2020 г., след като хората трябваше да прекарват повече време у дома по време на свързаните с коронавируса блокади, но някои компании като Ubisoft сега се сблъскват със забавяне на продукцията.

През октомври френската група отложи премиерата на безплатната игра „Tom Clansy’s The Division Heartland” и отложи допълнително “Rocksmith+” и “Prince of Persia: The Sands of Time” – две заглавия, които вече беше забавила.

Ubisoft отчете 746,1 млн. евро нетни резервации за третото си тримесечие от октомври до декември спрямо 752-780 млн. евро прогноза и 1 млрд. евро година по-рано.

Нетните резервации покриват продажбите на продукти и услуги, продавани дигитално или физически, както и приходите от лицензи и други споразумения.

По статията работи: Елена Кирилова