Мъск ще изпрати още терминали Starlink в Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че милиардерът Илон Мъск е обещал на страната още една партида сателитни терминали Starlink, за да помогне за поддържането на интернет комуникацията, докато Украйна се бори с руската инвазия.

В публикация в Twitter от уикенда Зеленски заяви, че е разговарял с Мъск, главен изпълнителен директор на Tesla Inc. и SpaceX, и че следващата седмица ще пристигне още една доставка на системи Starlink „за разрушените градове".

„Благодарен съм му, че подкрепя Украйна с думи и дела", добави той.

Talked to @elonmusk. I’m grateful to him for supporting Ukraine with words and deeds. Next week we will receive another batch of Starlink systems for destroyed cities. Discussed possible space projects