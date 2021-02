Кой е новият шеф на Amazon?

Анджи Джаси. Снимка: Bloomberg LP

Анди Джаси, новият лидер на Amazon com Inc., който по-късно тази година ще поеме поста главен изпълнителен директор от основателя Джеф Безос, е дългогодишен последовател на своя шеф, който помогна за това компанията да излезе с най-печелившата идея на технологичния гигант: компютърните облаци.

Откакто Amazon Web Services стартира през 2006 г., 53-годишният Джаси е негов главен архитект и евангелизатор, изграждайки бизнеса от зараждаща се идея, която беше поставяна под съмнение в технологичната общност, до бизнес за милиарди долари, който доминира в интернет.

След като се присъединява към Amazon през 1997 г. и помага на тогавашния малък продавач на книги да разшири своя каталог до компактдискове, той започва да следва Безос като технически асистент в началото на новото хилядолетие. През 2003 г. той се озовава в хола на Безос за т. нар. брейнсторминг. Там двамата подготвят заедно идеята за изграждането на платформата за изчислителни облаци, известна сега като AWS.

Участващите в тази среща започват да проучват как компанията може да превърне своята масивна инфраструктура за центрове за данни, която използва за управлението на търговската си част в друг бизнес. Те се фокусират върху създаването на място, където компаниите да могат да хостват данни и да изграждат код и от което да предлагат услуги на фирми, работещи в облака.

Визията е, че „всеки индивид в собствения си гараж или стая в общежитието може да има достъп до същата структура на разходите и мащабируемост и инфраструктура като най-големите компании в света“, казва Джаси пред в. Wall Street Journal преди няколко години.

AWS се превърна в един от най-големите двигатели за печалба на Amazon, който компенсира голяма част от другите залози за компанията, които обаче са губещи, поне засега. През последното си тримесечие AWS реализира нетни продажби в размер на 12,7 милиарда долара с оперативна печалба от 3,6 милиарда долара, което представлява повече от половината от общата оперативна печалба на компанията.

AWS държи пазарен дял от около 34% през последното четвърто тримесечие на миналата година, показват данни на Synergy Research Group. Бързо нарастващите облачни услуги на Microsoft Corp. се нареждат на второ място с 20%.

Когато стартира като услуга, AWS се използва предимно от стартъпи без собствена изчислителна инфраструктура, като центрове за данни, пълни със сървъри. И когато компании като Airbnb Inc., Uber Technologies Inc. и Netflix Inc. започнаха да се развиват в огромен бизнес, това се случи и с AWS.

През последните години бизнес моделът беше толкова успешен, че повечето големи корпорации и държавни агенции - дори тези, които имаха наследени изчислителни активи - започнаха да търсят облака за своето бъдеще. Пандемията ускори тази миграция, тъй като тези организации търсят по-голяма гъвкавост за своите технологични разходи и търсят начини да възприемат по-отдалечената работа и за в бъдеще.

Джаси израства в Скарсдейл, Ню Йорк, и получава бакалавърска степен и MBA от Харвард. Първата му работа след бакалавърската работа е в MBI Inc., производител на бижута и монети.

Той е известен като истински вярващ в безмилостната култура на Amazon, безкраен технократ, който позволява на екипите да изследват идеи и продукти по децентрализиран начин. Той е известен със своето любопитство и уважение към данните, твърдят източници от компанията.

Той започва с клиентските проблеми и работи назад, казва Мат Макилуейн, управляващ директор в базираната в Сиатъл компания за рисков капитал Madrona Venture Group, която беше ранен инвеститор в Amazon и поддържа тесни връзки с компанията.

„Мисля, че би било доста невъзможно някой отвън да поеме функциите на Джеф“, казва Макилуейн. „Има толкова много културни идеи и принципи, към които трудно бихме могли да се адаптираме. Анди олицетворява културата на Amazon", посочва той.

Всяка година Джаси държи реч на ключовото ежегодното събитие за облачния бизнес на компанията, наречено re: Invent, където обявява нови услуги за разработчиците, върху които концернът да надгражда.

„Анди е добър в мобилизирането на хора, които стоят зад една идея“, казва Рей Уанг, основател на базираната в Силициевата долина консултантска фирма Constellation Research Inc. „Той може да навлезе супер дълбоко в детайлите и да състави нови бизнес модели“, допълва той.

И въпреки че AWS остава доминиращ лидер като ранен пионер, компанията се сблъсква с конкуренцията на бързи последователи в лицето на Microsoft, който под ръководството на изпълнителния директор Сатя Надела накара компанията да се съсредоточи върху облака.

Облачният бизнес на Microsoft се разраства бързо през последните четири години, увеличавайки се от 10% от пазара през 2017 г. до 20% от пазара през последното четвърто тримесечие на 2020 г. по данни на Synergy Research Group. Междувременно през последните четири години Amazon остава на ниво от около 32% до 34%.

През последните години в публичните коментари на Джаси за Microsoft се усеща тон на отбрана. „Те не дават приоритет на това, което има значение за вас, като клиент“, каза Джаси за Microsoft на годишното събрание на AWS за облачните изчисления в Лас Вегас през декември 2019 г.

