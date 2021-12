Консултантът на Тръмп Тийл дава работа на бившия австрийски канцлер Курц

Бившият австрийски канцлер Себастиан Курц очевидно ще заеме ръководен пост в САЩ. 35-годишният австриец ще стане глобален стратег в инвестиционния фонд Thiel Capital, съобщават австрийските медии Kronen Zeitung и Heute. И двете медии се позовават на потвърждение на информацията си от самия Курц.

Инвестиционният фонд на американския милиардер от германски произход Питър Тийл е базиран в Силициевата долина в Калифорния, където са разположени множество големи компании в областта на високите технологии, информационните технологии и интернет. Тийл е един от съоснователите на доставчика на платежни услуги PayPal и е един от първите инвеститори във Facebook. В публичното пространство той се позиционира и политически - като републиканец и един от първите поддръжници на бившия президент Доналд Тръмп. Той е и консултант на бившия президент по технолигичните теми.

С това поне засега приключват спекулациите за бъдещето на бившия австрийски канцлер. Още преди няколко дни се появиха съобщения за преместването му в САЩ; като възможен нов работодател се споменаваше спорната компания за анализ на данни Palantir, чийто съосновател е Тийл. От Palantir обаче веднага отрекоха това.

Great to meet @peterthiel at #MSC2017 and to discuss how #digitalization changes our world. Thanks for the opportunity! pic.twitter.com/WWcodmnZVS