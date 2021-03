Подкрепяната от Amazon Deliveroo се стреми към IPO за 1 млрд. паунда

Снимка: Bloomberg LP

Онлайн услугата за доставки Deliveroo, сред чиито инвеститори е и американският концерн Amazon, възнамерява да набере около 1 млрд. британски лири (1,16 милиарда евро) чрез издаване на нови акции в рамките на планираното първично публично предлагане (IPO) в Лондон. Освен това някои стари собственици биха пласирали съществуващи акции, стана ясно от подадени от компанията майка Roofoods в Лондон документи.

Първоначално базираното в Лондон дружество, което наема шофьори и колоездачи, за да разнасят храна и хранителни стоки, подобно на конкурентите си UberEats и Doordash, не предостави конкретна информация за обема на акциите, които планира да пласира. Предвижда се клиентите във Великобритания да получат възможност да се запишат за придобиването на акции. Компанията възнамерява да посочи подробности за това в проспекта си.

Според собствената си информация Deliveroo има около 2000 служителя и работи на дванадесет пазара с над 100 000 независими доставчици. През миналата година обработеният обем на поръчките се е увеличил с почти две трети до 4,1 милиарда паунда, като компанията генерира почти половина от бизнеса си във Великобритания и Ирландия.

Приходите от оперативния бизнес са се покачили с 57,5% до 1,2 млрд. паунда. В крайна сметка обаче компанията отчита загуба от 226 милиона британски лири. Доставчикът се оттегли от Германия през есента на 2019 г.

Deliveroo ще осъществи листване със структура от двоен клас акции, която ще даде на основателя и главен изпълнителен директор Уил Шу големи права на гласуване в период от три години. Като такива, акциите са ограничени до стандартния сегмент на Лондонската фондова борса и не могат да бъдат включени в бенчмарк индекси като FTSE 100, въпреки очаквания размер.

Продажбата на акции е част от глобалния възход на фондовите пазари, тъй като икономиката се възстановява от пандемията на коронавируса благодарение на свръхниските лихвени проценти, правителствените стимули и пристигането на ваксините. Великобритания се насочва към най-голямото си първо тримесечие за първични публични предлагания.

Акциите на победителите по време на блокиранията са ударени през последните месеци на фона на нарастващия оптимизъм, че пандемията скоро ще отстъпи. Сред компаниите за доставка на храна акциите на Just Eat Takeaway.com NV отчитат понижение с 22% от рекордното си ниво през октомври, докато Delivery Hero SE е със спад от 28% спрямо върха през януари, изчислява Bloomberg. InPost SA, която управлява автоматизирани колетни шкафчета, вече компенсира целия си ръст, след като отчете силно поскъпване при дебюта си в Амстердам в края на януари.

Deliveroo посочи като една от причините за избора на момента на листването факта, че Министерството на финансите на Обединеното кралство ще преразгледа правилата за листвания на премиум сегмента. Според тях основателите биха могли да запазят по-голям контрол върху компанията след IPO, отколкото при предишния регламент.

Deliveroo, която бе основана през 2013 г. и предоставя услуги за онлайн поръчки и доставка от ресторанти и хранителни магазини, бе оценена на над 7 милиарда долара в последния си кръг на финансиране през януари.

Deliveroo набра 1,3 милиарда лири в рамките на осем кръга на дялово финансиране до януари, заяви компанията през миналата седмица в документа си за листването. Сред неговите акционери са Amazon с 16% дял, фирмите за рисков капитал DST Global и Index Ventures с около 10% всяка и американският фонд T. Rowe Price Group Inc. с 8,1%.

Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. са съвместни поематели по предлагането, докато Bank of America Corp., Citigroup Inc., Jefferies и Numis Securities Ltd. са съвместни организатори.

През последната година компанията и други подобни на нея станаха свидетели на истинска експлозия на поръчките, тъй като ограниченията заради Covid-19 държаха клиентите извън магазините и ресторантите.

През декември Deliveroo заяви, че е била рентабилна „на оперативно ниво“ повече от шест месеца. Оперативните приходи през 2019 г. са нараснали с 62% до 771,8 млн. лири (1,1 млрд. долара).

Преглед на режима на листване в Обединеното кралство, воден от бившия комисар на Европейския съюз Джонатан Хил, препоръча през тази седмица да се позволят структури от двоен клас акции и начини за облекчаване на пътя на компаниите за придобиване със специално предназначение. Предложените промени имат за цел да направят Лондон по-привлекателен след разделянето на страната от ЕС.

Въпреки че не е зададен график за изпълнение на реформите, финансовият министър Риши Сунак заяви в сряда, че правителството ще действа бързо по предложенията.

Някои от най-големите инвеститори в Лондон изразиха опасения, че промяната на стандартите може да отслаби защитата на инвеститорите. Структурите с акции от двоен клас обикновено са в „конфликт с повишените изисквания за управление“, казва пред Bloomberg Колин Маклин, главен инвестиционен директор в SVM Asset Management, добавяйки, че те могат да ограничат способността на акционерите да променят управлението на компанията или да променят посоката на бизнесa.

Преди прегледа Университетската схема за пенсионно осигуряване, най-големият мениджър на частни пенсии в Обединеното кралство, предупреди за опасност от „надпревара към дъното“ заради стандарти, които могат да отслабят защитата на инвеститорите.

Макар да приветства предложенията, Инвеститорската асоциация - влиятелен орган, представляващ индустрията за управление на фондове, заяви, че ще работи с правителството и регулатора, за да осигури подходяща защита за инвеститорите с миноритарни дялове.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Елена Илиева