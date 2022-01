Robinhood трайно пренасочва повечето служители към работа от вкъщи

Снимка: Bloomberg LP

Онлайн платформата за търговия Robinhood Markets Inc заяви в сряда, че планира да разреши на по-голямата част от своите 3400 служители дистанционна работа за постоянно, присъединявайки се към множеството водещи технологични фирми, които приемат хибридната култура на работа.

Базираната в Калифорния компания ще възприеме подхода „дистанционно на първо място“, каквито планове са били споделени за първи път със служителите през декември, и ще спомогне за създаването на достъпно работно място, се казва в изявлението на компанията, предава Bloomberg.

„Възможността да работим предимно дистанционно наистина означава, че сега можем да набираме и привличаме таланти почти отвсякъде", казва Синтия Оуйонг, вицепрезидент по въпросите на равенството, приобщаването и принадлежността в Robinhood.

От Robinhood заявиха, че някои екипи ще трябва да живеят на достъпно разстояние до офиса поради регулаторни и бизнес причини, а малка част от тях все още ще трябва да работят от офиса. Компанията не очаква промяна в структурата на възнагражденията на служителите си.

Пандемията на Covid-19 накара компаниите от Wall Street до Силициевата долина да преосмислят необходимостта от офисите си. Докато инвестиционните компании и банките целяха предимно към завръщане на служителите в офисите, някои технологични компании бяха по-гъвкави.

Но тези, които се опитват да върнат служителите си в личните им офиси, се сблъскват с многократни неуспехи. По-рано тази седмица компанията майка на Facebook Meta Platforms Inc. отложи плановете си за връщане на служителите в офиси до март и ще изисква подсилващи ваксинации за тези, които го направят. Миналия месец Apple Inc. се отказа от крайния срок за връщане на служителите 1 февруари, без да определи нова дата. А и като цяло технологични гиганти, като Twitter Inc, Meta Platforms Inc и Microsoft Corp, избраха политики за гъвкаво работно време и място още в началото на пандемията на COVID-19.

Несигурността около бързо разпространяващия се омикрон вариант на коронавируса накара и няколко големи американски компании, включително JPMorgan и Goldman Sachs, да отложат плановете си за връщане в офиса.

Основана през 2013 г., Robinhood стана популярна сред инвеститорите на дребно в началото на пандемията благодарение на лесния си за използване интерфейс и сделките без комисионна. Тя също така допринесе за разпалването на миналогодишната мания по т. нар. „Меме акции“ (придобили култов статут в социалните мрежи - бел. ред.), въпреки че техническите неизправности и временното ограничение за търговията с ценни книжа на GameStop Corp през януари 2021 г. вгорчиха живота на някои от нейните потребители.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Виктория Тошкова