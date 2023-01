Завист заради отстъпката? Намалените цени на Tesla разгневиха китайци

Tesla пуска и на друг пазар в Азия - Сингапур - значителна отстъпка на колите си. Дилър в Сингапур пояснява, че съществуващите автомобили Model 3 и Model Y са с 5000 долара по-евтини за купувачи, които заменят своя автомобил с двигател с вътрешно горене. Придобиването на лиценз за притежание на автомобил ще бъде субсидирано с 5000 долара, предава DPA.

А едва през миналата седмица Tesla намали цените в Китай, Южна Корея, Япония и Австралия, за да стимулира търсенето. През уикенда това предизвика протести на стотици купувачи на Tesla в Китай, които са закупили автомобила си на значително по-висока цена в края на миналата година. В социалните мрежи се появиха видеоклипове с клиенти, които се събират пред центровете за доставка в Шанхай, Ченгду, Шънджън и други градове.

Според изчисленията на Ройтерс след две намаления на цените новите автомобили Tesla в Народната република вече струват с 13-24% по-малко, отколкото през септември. Купувачите, които са купили автомобил в края на миналата година поради изтичането на субсидията за електрически автомобили през новата година, се оказаха изненадани. Производителят на автомобили ги е убедил, че скоро няма да има намаление на цените. „Върнете парите, върнете ни колите", скандира тълпата в Ченгду.

Група от повече от 60 собственици на автомобили, разстроени, че колите им са загубили значителна част от стойността си, скандираха лозунги като „Tesla излъга клиентите" и „Защита на законните права на потребителите" пред дистрибуторския център на компанията в Ухан в неделя, става ясно от видео, направено от протестиращ и споделено с Financial Times.

Протестите се провеждат в момент, в който Tesla се сблъсква със забавянето на продажбите на електрически превозни средства в Китай. Освен това компанията все по-често се сблъсква с ожесточената конкуренция на местни конкуренти, сред които BYD и Li Auto.

Намаляването на цените на Tesla, което достига 13,5% в зависимост от модела, може да се окаже недостатъчно, за да запази първото място на пазара на електромобили, смятат анализатори. „Tesla трябва допълнително да намали цените и да разшири мрежата си за продажби в градовете от по-нисък ранг в Китай", казва пред FT Ши Джи, автомобилен анализатор в China Merchants Bank International.

Hundreds of Tesla owners gathered at showrooms and distribution centers in China over the weekend, demanding rebates and credit after sudden price cuts on electric cars they had bought earlier. "Return the money, refund our cars."https://t.co/r619xCUkVX