Китай принуди Tesla и местните производители да сключат мир в ценовата война

Церемония по подписването на споразумение за пазарна лоялност се състоя в кулоарите на автомобилния форум в Шанхай

Tesla Inc. и водещите китайски производители на електромобили, включително BYD Co., обещаха да поддържат лоялна конкуренция и да избегнат „ненормалното ценообразуване“ на най-големия пазар на електромобили в света, сигнализирайки за възможен край на ценовата война, която продължава да тресе индустрията, пише Bloomberg.

Церемония по подписването на споразумението за пазарна лоялност се състоя в кулоарите на Китайския автомобилен форум в Шанхай, като ръководителите на 16 автомобилни компании присъстваха на събитието, за да признаят и да се ангажират с четирите точки, изложени в документа. Сред участниците изпъкват имената на концерни като Nio Inc., Xpeng Inc., Geely и Chery Automobile Co.

Tesla предизвика ценовата война в края на миналата година, което накара други основни марки да се присъединят към нея с големи отстъпки в началото на 2023 г., за да привлекат клиенти, тъй като продажбите започнаха да се забавят. Американският концерн и BYD, най-голямата автомобилна марка в Китай, бяха в челните редици на битката, като намалиха цените средно с по 6% през първите пет месеца на годината.

Ценовите понижения предизвикаха гнева на някои клиенти, които вече са закупили превозни средства, включително на недоволни собственици на Tesla, които отидоха в търговските обекти и дистрибуторските центрове, за да се оплачат.

Помрачените потребителски настроения в резултат на пандемията от Covid-19 натежаха върху автомобилната индустрия и натрупването на запаси проправи пътя за отстъпки.

Министерството на промишлеността и информационните технологии на Китай нареди на Китайската асоциация на производителите на автомобили да събере на едно място 16-те компании, за да подпишат споразумението, изтъкват от ведомството.

Автомобилните производители също обещаха да не подвеждат потребителите и да помогнат за стабилизиране на растежа и избягване на рискове.

Марките се ангажират да спазват индустриалните правила и разпоредби, да управляват съвестно маркетинговите дейности, да поддържат лоялна конкуренция и да не нарушават лоялната конкуренция с необичайни цени. Също така те ще обърнат внимание на методите за маркетинг и публичност, без да привличат общественото внимание и това на потенциалните нови клиенти с фалшиви сигнали. Марките трябва да поставят качеството на първо място с фокус върху подобряването на живота на клиентите чрез висококачествени продукти и услуги, настоява индустриалното министерство.

В списъка с компании, взели участие на церемонията, попадат още FAW Group, BAIC Group, JAC Group, Dongfeng Motor Corp., GAC Group, Li Auto, SAIC, Sinotruk, Great Wall Motor, Changan Auto и Chery Automobile Co.