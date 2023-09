Tesla и Zeekr нажежават допълнително ценовата война при електромобилите в Китай

Все повече компании започват да прибягват до ценови намаления и да ускоряват пускането на нови модели, за да запазят пазарния си дял

Ценовата война при електрическите превозни средства в Китай се нагорещява, тъй като основни играчи като Tesla Inc. пускат нови версии на своите модели, а други агресивно намаляват цените в опит да спрат забавящия се растеж на най-големия автомобилен пазар в света, пише Bloomberg.

Tesla се превърна в поредната компания, която атакува пазара с нова версия на своя популярен седан Model 3. Минути по-късно базираната в Остин, Тексас, фирка, ръководена от Илон Мъск, намали цените на Model S и Model X за Китай и САЩ, хвърляйки ръкавицата в лицето на конкуренцията.

Базираната в Гуанджоу Xpeng Inc. реагира бързо на това. Разглеждан като един от основните конкуренти на Tesla, концернът обяви, че ще предложи отстъпки за своя седан P7i до 24 000 юана (3300 долара) за настоящия месец.

Други автопроизводители също се включиха с подобни мерки, като Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd., която намали цената на своя компактен хечбек T03 с до 10 000 юана този месец.

Преди това се бяха появили признаци, че интензивната ценова война в Китай, която изяде част от маржовете на компаниите, започна да отслабва през юни и юли, но последните действия попариха подобни надежди.

Концерните се опитват да защитят своя пазарен дял на един свиващ се пазар, докато китайската икономика продължава да се забавя. Общите продажби на автомобили за юли са спаднали с 2,3% спрямо същия месец миналата година, докато търсенето на електромобили и плъгин хибриди се увеличава с 32%.

„Ако не сте най-новият и най-великият, оставате с ценовите отстъпки като единствено оръжие“, изтъква Бил Русо, бивш изпълнителен директор на Chrysler, който сега ръководи консултантската фирма Automobility Ltd.

Междувременно стана ясно, че Zeekr, част от Geely Automobile Holding Ltd. е подала документи за листване в САЩ, докато Avatr, съвместно предприятие между Chongqing Changan Automobile Co. и Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), обяви, че е набрала 3 млрд. юана от кръг на финансиране за ускоряване на разработката на технология за подпомагане на водача.

IM Motors, друга електромобилна марка, подкрепяна от Alibaba Group Holding Ltd. и SAIC Motor Corp., иска да набере около 6 млрд. юана за подобни цели.

В петък Zeekr представи луксозния спортен електромобил 001 FR - кола, която има за цел да открадне клиенти на Tesla, конкурирайки се директно с Model S Plaid, където цената на версията Performance беше намалена с 19,4%.