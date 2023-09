Китай може да засенчи всички останали на автомобилното изложение в Мюнхен

Броят на присъстващите китайски концерни, включително BYD Co., Nio Inc. и Xpeng Inc., се очаква да нарасне двукратно спрямо участниците в IAA през 2021 г.

Снимка: Bloomberg L.P.