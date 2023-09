Пекин заплаши ЕС с ответни мерки заради разследването срещу китайските електромобили

Европа се страхува от конкуренцията в лицето на китайските автомобилни марки, пише китайският вестник Global Times

Китай отвърна на обявеното от Европейската комисия (ЕК) разследване относно субсидиите за електрически превозни средства, предоставяни на компаниите от Пекин, като висшият индустриален орган на страната разкритикува този ход, а водещ вестник на Китайската комунистическа партия (ККП) предполага, че могат да бъдат предприети ответни мерки, пише Bloomberg.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен обяви в сряда, че световният пазар е „наводнен“ с евтини китайски автомобили, чиито цени са поддържани „изкуствено ниски от огромни държавни субсидии“. Проучването на Европейския съюз (ЕС), което може да отнеме до девет месеца, създава предпоставки за налагане на мита, близки до 27,5-процнетния налог по вноса, с който САЩ натовариха китайските електромобили, споделя източник, запознат с темата.

„Износът на превозни средства, използващи нов вид енергия, от Китай е силен, не защото е получил огромни държавни субсидии, а защото китайската индустриална верига е силно конкурентна“, изтъква Цуей Дуншу, генерален секретар на Китайската асоциация за леки автомобили (CPCA). „ЕС трябва да гледа обективно на развитието на китайската индустрия за електрически превозни средства, вместо произволно да използва едностранни икономически и търговски инструменти“, за да спре растежа, добавя той.

От своя страна китайският вестник Global Times написа, че икономиката на Европа може да пострада, ако се използват протекционистки мерки за потискане на китайската електромобилна индустрия.

„Ясно е, че Европа се страхува“, става ясно още от публикацията в Global Times. „Те се страхуват от конкуренцията от Китай, така че искат да търсят търговски протекционизъм като защитен чадър за европейските производители на автомобили, които бавно преминават към електрификация. Ако бъдат предприети нечестни действия от ЕС, Китай разполага с различни инструменти, които да използва като контрамерки за защита на законните интереси на китайските фирми“, добавят авторите на публикацията.

Вестникът подчертава, че ценовите предимства, на които се радват китайските производители на електромобили, не са резултат от държавни субсидии, а „заради предимствата на Китай по отношение на веригата на стойност, талантите, технологиите, инфраструктурата и логистиката“.

Китайската търговска камара към ЕС прокара подобна линия, заявявайки, че значителното индустриално предимство на китайските производители на електромобили се дължи на съгласувани иновативни усилия от страна на участниците нагоре и надолу по веригата.

Продажбите на китайски екологични автомобили в Европа нарастват през последните години. Източник: CPCA/Bloomberg

„Ангажиментът на ЕС за отваряне на пазара трябва да върви с осезаеми мерки, осигуряващи справедлива, безпристрастна и недискриминационна бизнес среда за чуждестранните компании“, добавят от търговската камара.

Акциите на водещите китайски производители на електромобили поевтиняха малко преди края на редовната търговия на борсата в Хонконг. Цената на книжата на BYD Co. се понижи с цели 3,8%, докато акциите на SAIC Motor Corp., която притежава MG, поевтиняха с 3,4%. Подобно е положението и с Xpeng Inc. и Nio Inc., чиито книжа изтриват съответно 1,6% и 2,5 на сто от стойността си.

Въпреки че продажбите на китайските компании в Европа все още изостават значително от европейските и американски конкуренти в лицето на Volkswagen AG, Tesla Inc. и Stellantis NV, те растат с бързи темпове. Zhejiang Geely Holding Group Co. води китайската инвазия с марки, които включват Polestar, Volvo Cars и Lotus, докато компании като BYD и Nio също навлизат мащабно на континента.

Опасенията на ЕС са „неизбежно съпътстващо явление, след като китайските електромобили станаха по-силни“, изтъква Цуей от CPCA.

Въпреки че краткосрочното въздействие на разследването на ЕС вероятно ще бъде ограничено, то „може да хвърли сянка върху перспективите за растеж на компании с агресивни планове за разширяване в ЕС, като BYD“, споделят анализатори на Morgan Stanley в бележка до клиенти.