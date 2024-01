Китай е произвел рекордните 30 млн. автомобила през 2023 г.

Автомобилните компании в страната са били подкрепени от интензивните доставки за Русия и силното търсене на електромобили

Производството на автомобили в Китай нараства до рекордно високо ниво през 2023 г., благодарение на нарастващия износ на електрически превозни средства и доставките за Русия, които запълниха празнотата, създадена от напускането на западните производители, пише Bloomberg.

Автомобилните компании в Китай са произвели 30,16 милиона превозни средства миналата година, а доставките на едро, включително доставките до дилъри, са нараснали до 30 млн. броя, става ясно от данни на Китайската асоциация на производителите на автомобили (CAAM), публикувани в четвъртък. Както производството, така и доставките на едро надминават предишните рекорди, поставени през 2017 г. Износът скача с 58% до 4,91 млн. автомобила.

„Ценовите отстъпки повлияха на пазара, като възстановяването на потреблението на автомобили продължава“, коментира Чен Шъхуа, заместник генерален секретар на CAAM, по време на пресконференция. „Към края на годината автомобилният пазар се представи по-добре от очакваното и обемите на производство и търговия на едро счупиха рекорди“, добавя той.

Русия е водещата дестинация за китайския автомобилен износ през 2023 г., като страната получи повече от 841 хил. превозни средства през първите 11 месеца на годината, над два пъти повече от броя, изпратен до Мексико, която се класира на второ място сред страните, до които са достигнали китайски превозни средства.

Китайският износ на автомобили продължава да расте. Източник: CAAM

Китайските производители на автомобили междувременно се възползваха от оттеглянето на компании като Volkswagen AG и Toyota Motor Corp. след нахлуването на Русия в Украйна в началото на 2022 г., за да увеличат своето пазарно присъствия на руския пазар.

Въпреки това износът на Китай може да се сблъска с насрещни ветрове тази година. CAAM не очаква силните данни от миналата година за Русия да се повторят, тъй като местният пазар се стабилизира. Европейският съюз започна антидъмпингово разследване в края на миналата година, насочено към произведените в Китай електромобили, докато някои страни, включително САЩ, обмислят повишаване на митата по внос, изтъква Сю Хайдун, заместник-главен инженер в CAAM.

SAIC Motor Corp. остава най-големият износител на автомобили в Китай, докато Chery Automobile Co. заема второ място, подкрепена от доставките за Русия. Zhejiang Geely Holding Group Co. и Chongqing Changan Automobile Co. следват на трето и четвърто място, посочват от CAAM.