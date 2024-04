Китайските електромобилни компании отчитат силни продажби през март след бавен старт

Пазарният дебют на Xiaomi също раздвижи китайския пазар, докато конкурентите увеличават стимулите, за да привлекат повече потребители

Март се очертава като силен месец за китайските производители на електрически превозни средства, като няколко от тях отчитат двуцифрено увеличение на продажбите след бавното начало на годината поради сезонните празници.

Продажбите на BYD Co. са скочили с 46% на годишна база до 301 631 превозни средства. Изцяло електрическите автомобили представляват 139 902 от тях, с което продажбите на BYD на коли с този вид задвижване за първото тримесечие достигат 300 114 броя, изчислява Bloomberg.

Трите листнати в САЩ китайски автомобилни производители – Li Auto Inc., Nio Inc. и Xpeng Inc. – също отчитат скок в доставките, който варира между 14% и 39% през март.

За сравнение анализаторите изчисляват, че Tesla Inc. ще достави 449 080 автомобила през първото тримесечие в световен мащаб.

Въпреки че това би било с над 7% по-малко от рекорда на компанията, отчетен през четвъртото тримесечие, което обикновено е най-доброто време от годината за продажби, това би поставило автомобилния производител, ръководен от главния изпълнителен директор Илон Мъск, отново пред BYD, който изпревари Tesla през четвъртото тримесечие на миналата година, за да стане най-големият производител на електромобили в света.

Въпреки че Tesla не разпределя продажбите си географски, доставките от фабриката ѝ в Шанхай, където произвежда Model 3 и Model Y, се отчитат отделно от Китайската асоциация за леки автомобили (PCA).

Организацията заяви във вторник, че Tesla е доставила приблизително 89 064 автомобила в Китай през март, спрямо 60 365 през февруари, което е най-ниското ѝ ниво от декември 2022 г., и представлява леко увеличение от 88 869-те превозни средства през март 2023 г.

Tesla също е намалила производството в своя завод в Китай, разкриват източници, запознати с въпроса. По-рано тази седмица Tesla увеличи цената на най-популярния си автомобил, Model Y. Това накара редица нейни конкуренти да предложат нови стимули за потребителите, за да засилят търсенето.

Силното представяне на китайските марки е факт след тихо начало на 2024 г., традиционно муден период поради честванията на китайската Нова година.

Разпределение по пазарен дял при продажбата на електромобили в Китай. Графика: Bloomberg

Клиентите бяха привлечени от BYD, който засили ценова война в сегмента на електромобилите, като намали цените на много от своите модели, и от дългоочаквания пазарен дебют на SU7, първият електромобил на производителя на смартфони Xiaomi Corp.

Предварителните данни за март от PCA показаха, че доставките на електромобили и плъгин хибриди до дилъри в Китай вероятно са се увеличили с 33% на годишна база до около 820 000 броя, тъй като клиентите са се възползвали от намаленията на цените.

Прогнозите са, че по-широкият пазар на леки автомобили, включително превозните средства с двигател с вътрешно горене, е нараснал с 3,7% миналия месец спрямо март 2023 г. до 1,65 милиона броя, изчислява PCA.