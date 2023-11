Renault иска да превърне своя електромобилен бизнес в основен конкурент на Tesla

Въпреки смелите планове на Лука де Мео остават редица въпросителни около листването на Ampere

След като остави зад гърба си рекордните загуби и сътресенията в партньорството с Nissan Motor Co., главният изпълнителен директор на Renault SA Лука де Мео се подготвя да преведе френската група през електрификацията.

Тази седмица инвеститорите ще научат повече за планираното първично публично предлагане (IPO) на бизнеса на Renault за електромобили и софтуер, насочен към амбициозна оценка от 8-10 млрд. евро. В деня на капиталовите пазара на 15 ноември Де Мео ще представи как компанията възнамерява да преодолее трудностите на IPO пазара и да навакса изоставането спрямо конкуренти на Tesla Inc. и BYD Co., пише Bloomberg.

„Работим усилено за IPO, но аз не съм камикадзе“, споделя Де Мео в интервю в кулоарите на събитие в Париж.

Бившият ръководител на Audi и Fiat преведе Renault през трудни времена. Пристигайки на борда през 2020 г., 56-годишният италианец изтегли Renault „от ада“ чрез осигуряване на държавни заеми за оцеляване по време на пандемията и отписвания на руските активи за милиарди евро. Последваха месеци на усърдни преговори за разхлабване на връзките с вече обтегнатия 24-годишен съюз с Nissan Motor Co

Renault, която е напът да представи втори достъпен електрически модел по-късно тази седмица, иска да листне Ampere на борсата през април или май следващата година - план, възпрепятстван от ценовата война, започната от Tesla и нестабилните IPO резултати от дизайнера на чипове Arm Holdings Plc и производителя на сандали Birkenstock.

„Лука има пътна карта, той даде посока на Renault и качеството на автомобилите на Renault е невероятно в наши дни“, коментира Пиер-Оливие Еси, анализатор в AIR Capital. „IPO-то може да не е страхотна идея в момента, като се има предвид състоянието на пазарите, но в крайна сметка мисля, че Лука ще успее“, добавя той.

Главният изпълнителен директор на Renault Лука де Мео. Снимка: Hollie Adams/Bloomberg

След шокиращия арест на бившия лидер на алианса Карлос Гон, Renault трябваше да ускори усилията си да настигне съперници като Stellantis NV, компанията, създадена от сливането на френската PSA Group и Fiat Chrysler. Групата, която контролира 14 марки и която е ръководена от Карлос Таварес, сега се извисява над Renault с превъзходни синергии, след като собственият план на Renault да се слее с Fiat се провали.

Засега тласъкът към електромобили на автомобилния производител се забавя. Групата е загубила пазарен дял при електрическите модели в Европейския съюз (ЕС) поради постепенното свиване на дела на Zoe – най-продавания модел с батерии от времето на ранните серийни електромобили, изчислява Jato Dynamics.

Продажбите на Megane E-Tech — който Renault се надяваше да съперничи на Model 3 на Tesla — се оказаха мудни, като от модела бяха продадени около 35 хил. бройки към края на септември, което е под първоначалната цел от над 100 хил. броя годишно.

IPO-то ще позволи на Ampere да реализира по-бързо амбициозния план на групата за развитие във време, когато скоростта на иновациите е от значение. Освен Megane E-Tech, до 2030 г. Renault ще реализира още пет електромобила от едноименната марка, включително Scenic и новото Renault 5.

„Групата има остра нужда от нови продукти, за да се конкурира по-добре с Volkswagen Group, която има 15 налични модела към днешна дата, и Stellantis, която предлага 23 модела, включително микробуси“, изтъква Фелипе Муньос, старши анализатор в Jato Dynamics.

Де Мео има и други възможности за финансиране: Renault разполага с пари и може да продаде част или всички акции в Nissan, наскоро прехвърлени в тръст, които в момента струват 4,8 млрд. долара - въпреки че всеки подобен ход ще бъде направен в тясно сътрудничество с партньора.

Концернът иска да привлече нови инвеститори в продажбата на акции, която може да отложи, ако стане ясно, че няма да постигне оценка, по-висока от 8 млрд. евро, споделят пред Bloomberg двама източници. „Ampere е проект за дългосрочен план и IPO е едно парче от пъзела“, подчертава от своя страна Де Мео.

Централно място в представянето на Renault по отношение на листването на Ampere ще имат неговите софтуерни възможности, които компанията оценява като превъзходни, след като привлече повече от 400 софтуерни инженери от Intel Inc. през 2017 г. Екипът помогна на групата да спечели партньори като Qualcomm Inc. и Google на Alphabet Inc.

Френската държава, ключов акционер с 15% дял в Renault, възприема същата логика за отделяне на операциите с електромобили и тяхното листване.

„Новият субект за електромобили ще помогне за развитието на нова култура“, смята Алексис Зайденвебер, представител на френското правителство в борда на директорите на Renault. Новото звено ще бъде „по-близо до технологичната екосистема и иновативния начин на мислене, подходящ за водещ производител на електромобили“, добавя той.