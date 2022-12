Twitter предлага на рекламодателите щедри стимули

При сключване на рекламна сделка за поне 500 хил. долара до края на годината ще има бонус за същата сума

Twitter Inc. предлага на рекламодателите стимули, за да увеличат разходите си за платформата, като по този начин се опитва да даде тласък на бизнеса си, след като поглъщането на Илон Мъск накара много компании да се оттеглят.

Според имейл на компанията до рекламните агенции, прегледан от The Wall Street Journal, Twitter предлага на рекламодателите стимули, които са толкова щедри, колкото са и разходите им за реклама.

Twitter е подложен на натиск да привлече обратно марките, които напуснаха платформата или намалиха разходите си, след като Мъск придоби компанията в края на октомври. Рекламодателите изразиха загриженост относно подхода на милиардера към модерирането на съдържанието и спирането на акаунти, наред с други въпроси.

Според новия план на Twitter рекламодателите, които резервират реклама за поне 500 000 долара, ще могат да се възползват от възможността разходите им да бъдат допълнени със „100% добавена стойност" до максимален размер от 1 млн. долара, се посочва в имейла, който вестникът е разгледал. По-малките суми на разходите ще се класират за по-ниска сума на добавена стойност.

Според запознати тази оферта е валидна за реклами, които се пуснат преди края на годината.

Някои подробности за плановете за стимулиране на Twitter бяха съобщени за журналисти чрез бюлетините Marketing Brew и Platformer.

Рекламата съставлява около 90% от приходите на Twitter и Мъск се оплаква от загубата на рекламни приходи. Много големи марки, включително автомобилният производител General Motors Co. , компанията за хранителни продукти General Mills Inc, производителят на Oreo Mondelez International Inc, Audi на Volkswagen AG и фармацевтичната компания Pfizer Inc. спряха разходите си в Twitter през последните седмици.

През ноември Twitter още повече отчужди марките, след като компанията добави платена функция за проверка в абонаментния си план Twitter Blue. Потребителите можеха да плащат абонаментна такса, за да се появява синя отметка до името им. Маркировката традиционно означаваше, че потребителят е представил на Twitter доказателство за своята самоличност, но компанията започна да позволява на плащащите потребители да получават маркировката, без да представят доказателство.

Марките останаха изненадани, след като редица потребители се възползваха от новата функция, за да се представят за официални акаунти на брандове и да публикуват опасни съобщения, които увреждат репутацията им. Twitter спря функцията, но обеща да я възобнови с нови предпазни мерки.

Социалната мрежа загуби и много служители, особено в рекламните си подразделения поради многобройните кръгове на съкращения, както и уволнения и оставки. След придобиването от страна на Мъск Twitter се раздели с двама ръководители на рекламния си бизнес: Сара Персонет и Робин Уилър.

Мъск положи усилия да увери рекламодателите - както публично, така и в частни разговори, че мрежата ще остане сигурно място за марките. Той проведе конферентни разговори с групи от рекламни мениджъри и призова рекламодателите да изразяват публично опасенията си, като му пишат в Twitter. Той заяви, че ще отложи възобновяването на платената проверка, докато опасността от обезличаване не бъде намалена.

Когато Twitter възобнови платената верификация, той ще въведе и цветни отметки, за да разграничи верифицираните акаунти на компании и държавни служители от тези на физически лица.

В понеделник Мъск публично разкритикува производителя на iPhone Apple Inc., твърдейки, че компанията е намалила разходите си за реклама в Twitter, и постави под въпрос мотивите на компанията за това. „Apple в по-голямата си част е спряла да рекламира в Twitter. Нима те мразят свободата на словото в Америка?, написа Мъск написа в Twitter.

В сряда, след като Мъск написа в Twitter, че е имал „добър разговор" с главния изпълнителен директор на Apple Тим Кук, спорът с Apple изглеждаше разрешен.