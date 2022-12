И Meta има проблем с щатската Федерална търговска комисия

Съдът даде началото на съдебен процес с висок обществен интерес, за да попречи на компанията майка на Facebook да купи Within

Администрацията на американския президент Джо Байдън обвини Meta Platforms Inc, че се опитва да си проправи път към господстващо положение в метавселената, с което постави началото на съдебен процес с висок обществен интерес, за да се опита да попречи на компанията майка на Facebook да закупи разработчика на приложения за виртуална реалност Within Inc. Преди часове стана ясно, че Федерална търговска комисия (FTC) ще се опита да попречи и на сделката на Microsoft за Activision Blizzard Inc.

През юли FTC подаде иск за спиране на сделката, заявявайки, че придобиването на Within от Meta ще „прокара тенденцията за създаване на монопол" на пазара на фитнес приложения за виртуална реалност (VR). Тя поиска от съдията да издаде предварителна заповед, която да спре предложената сделка, припомня Ройтерс.

Във встъпителното си изявление адвокатът на FTC Аби Денис заяви, че придобиването на Within е част от опита на Meta да придобие нови и по-разнообразни потребители на виртуална реалност, включително клиенти на популярното абонаментно приложение за тренировки във виртуална реалност Supernatural на Within.

Това би допълнило съществуващите потребители на виртуална реалност на Meta, които обикновено са млади и мъже, и са по-фокусирани върху игрите, добави Денис.

„Meta можеше да реши да използва всичките си огромни ресурси и възможности, за да изгради собствено специализирано приложение за VR фитнес, и планираше да го направи, преди да придобие Within", каза Денис, позовавайки се на план от началото на 2021 г.

Планът Operation Twinkie включва разширяване на приложението за ритмични игри Beat Saber, което компанията придоби през 2019 г., в областта на фитнеса чрез предложено партньорство с компанията за дигитален фитнес Peloton, каза Денис.

Тя цитира имейл от главния изпълнителен директор Марк Зукърбърг, в който се казва, че той е „бичи настроен" по отношение на фитнеса и нарича предложеното партньорство с Peloton „страхотно".

Адвокатите на Meta и Within заявиха, че FTC не е определила добре съответния пазар и поясниха, че компаниите се конкурират с различни видове фитнес съдържание, а не само с фитнес приложения, предназначени за VR.

Адвокатите на Meta също така оспориха, че плановете за VR фитнес приложение, собственост на Meta, са преминали отвъд „мозъчна атака" на ниско ниво, и заявиха, че FTC е подценила конкуренцията на пазара, който е определила, имайки предвид потенциала на други технологични гиганти Apple Inc, Google на Alphabet Inc и Bytedance да се включат в битката.

Раде Стойсавлевич, който управлява вътрешните студия на Meta за разработчици на приложения за виртуална реалност, свидетелства, че е предложил обвързването между Beat Saber и Peloton, но не е разработил официален план и никога не е обсъждал идеята с някоя от страните.

Вътрешни документи от началото на 2021 г., които бяха показани в съда, показват, че Стоясавлевич предлага придобиване на разработчици на VR, преди те да бъдат „канибализирани" от конкуренти, и обсъжда натиск от страна на Зукърбърг да „стане агресивен" в отговор на съобщенията за бъдещи очила за виртуална реалност на Apple.

Съдебният процес, насрочен за 20 декември, ще послужи като тест за стремежа на FTC да предотврати това, което тя смята за повторение на придобиването от страна на компанията на малки предстоящи бъдещи конкуренти и ефективното изкупуване на пътя ѝ към господство, този път на зараждащите се пазари на виртуална и добавена реалност.

Meta обяви споразумението за придобиването на Within през октомври 2021 г. – един ден, след като разкри, че променя името си от Facebook на Meta Platforms – ход, който целеше да покаже промяната на фокуса на гиганта от социалните мрежи към изграждането и комерсиализирането на виртуален свят. Дигиталната вселена, или метавселената, изграждана от Meta, е най-големият ѝ залог и това, което Зукърбърг определя като бъдещия начин, по който хората ще се свързват онлайн.

Отделно от това FTC се опитва да принуди Meta да прекрати две предишни придобивания – на Instagram и WhatsApp - в съдебно дело, заведено през 2020 г. И двете компании бяха на сравнително нови пазари по времето, когато бяха закупени.