Tiktok ще бъде забранен в първи американски щат от януари 

„За да защитя личната и частната информация на жителите на щата Монтана от Китайската комунистическа партия, забраних TikTok в Монтана", написа в сряда в Twitter републиканският губернатор Грег Джанфорте, след като подписа законопроекта, приет от Камарата на представителите на щата през април.

Новото правило ще забрани на магазините за приложения да предлагат приложението от 1 януари 2024 г., а TikTok вече няма да има право да работи като бизнес в северозападния щат. За всеки ден, в който приложението все още е достъпно, доставчиците на приложения ще трябва да плащат глоба от по 10 хил. долара. Потребителите не са заплашени от глоба. Тези, които вече имат приложението на собственото си устройство, не са засегнати, предава DPA.

