Samsung Electronics ще инвестира 230 млрд. долара в Южна Корея до 2042 г.

Южнокорейският технологичен гигант иска да развие „най-голямата база за производство на чипове в света“

Южнокорейският технологичен гигант Samsung Electronics очаква да инвестира 230 млрд. долара през следващите 20 години, за да развие „най-голямата база за производство на чипове в света“ в съответствие с усилията за стимулиране на националната индустрия за чипове, предава Ройтерс.

Проектът на Samsung на стойност около 300 трлн. вона е част от инвестиционен план на частния сектор за 550 трлн. вона, представен от правителството в сряда. Стратегията на Сеул има за цел да разшири данъчните облекчения и подкрепата за повишаване на конкурентоспособността на високотехнологичните сектори, включително тези, включващи производство на чипове, дисплеи и батерии.

Плановете се появяват в момент, в който други страни въвеждат мерки за насърчаване на националните индустрии за производство на чипове, включително САЩ, които миналия месец публикуваха подробности за своя CHIPS Act, предлагащ субсидии за производителите на чипове, които инвестират в страната, в размер на милиарди долари.

„Икономическото бойно поле, което неотдавна започна с чиповете, се разшири ... страните предоставят мащабни субсидии и данъчна подкрепа", заяви президентът Юн Сук Йол в сряда.

„(Трябва) да подкрепим частните инвестиции, за да осигурим по-нататъшен растеж... правителството трябва да осигури подкрепа за инвестиционния регион, научноизследователската и развойната дейност, работната сила и данъците“.

Производствените допълнения на Samsung ще включват пет фабрики за чипове и ще привлекат до 150 производители на материали, части и оборудване, производители на чипове без фабрики и организации за изследвания и разработки в областта на полупроводниците в близост до Сеул, се казва в изявление на Министерството на промишлеността.

В допълнение към инвестициите от частния сектор правителството ще задели 25 трлн. вона или повече за пет години за научноизследователска и развойна дейност в стратегически технологии като изкуствения интелект. Кабинетът ще осигури около 360 млрд. вона за разработване на опаковъчна технология за чиповете и около 100 млрд. вона за електрическа и водна инфраструктура за индустриалните комплекси.

През януари правителството предложи да се повиши ставката за приспадане на данъци за инвестиции в чипове и други стратегически технологии от 8% на 15% за големите корпорации.

Отделно от това Samsung Electronics, подразделението Samsung Display, филиалите Samsung SDI и Samsung Electro-Mechanics заявиха, че планират да инвестират 60,1 трлн. вона през следващите 10 години в региони извън метрополията на Сеул за разработване на технологии за чипове, дисплеи и батерии.

Южна Корея, в която се намират двата най-големи производителя на чипове с памет в света - Samsung Electronics и SK Hynix Inc, се стреми да подобри стабилността на веригата за доставки, за да стане основен играч в областта на чиповете без памет, в която понастоящем доминират производители на чипове като Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd и Intel Corp.