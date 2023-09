Китай засили подкрепата за икономиката преди ключов вот на кредитори на Country Garden

Банки в страната понижиха депозитните си лихви с между 5 и 25 базисни пункта в петък

Пет от най-големите банки в Китай намалиха депозитните си лихви в координирано усилие да смекчат натиска върху свиващите им се маржове. Те са част от мерките на Пекин за заздравяване на буксуващата икономика, предава Ройтерс.

Китай трябва да се справя със забавяне на икономиката, което разтърси световните пазари, и сега вниманието е насочено към дълговата криза на изпитващата затруднения строителна компания Country Garden в сектор, който допринася за приблизително една четвърт от икономиката.

С нарастването на натиска китайските власти задействаха поредица от мерки, за да стимулират икономиката и да съживят обхванатия от криза имотен пазар, като стъпките включват смекчаване на някои от правилата за кредитиране и намаляване на размера на резервите в чуждестранна валута, които банките трябва да държат.

В четвъртък Country Garden отложи за петък в 14 ч. по Гринуич крайния срок за гласуване от кредиторите дали компанията да забави плащания по местна частна облигация на стойност 3,9 млрд. юана (537 млн. долара), за да даде на притежателите на облигации „достатъчно време“ да се подготвят за гласуването.

То е ключово препятствие пред Country Garden в усилията ѝ да избегне спиране на плащанията по дълга си, съобщава един от притежателите на доларови облигации на строителната компания и допълва, че ако тя не успее да удължи крайния срок за изплащане на местния си дълг, няма да успее да обслужва външните притежатели на облигации.

„Това е автомобилна катастрофа на забавен каданс“, казва притежателят на облигации, пожелал да остане анонимен заради чувствителността на въпроса. Той допълва, че притесненията са съсредоточени около несигурността заради по-широката икономика и напрежението с Вашингтон. „Всичко, което правят сега, ще има последици в следващите пет до десет години“, казва още инвеститорът.

Напрежението на имотния пазар засилва натиска върху Пекин да въведе мерки за подкрепа и поражда опасения за способността на държавните ръководители да спрат забавянето на ръста на по-широката икономика на Китай.

Продажбите на нови жилища в страната намаляха за четвърти пореден месец през август, показва частно допитване, публикувано в петък. Имотната дългова криза понижава доверието на потребителите въпреки поредицата от мерки за подкрепа.

Намаляване на депозитни лихви

Централната банка съобщи в петък, че ще понижи изискването за необходимата норма на възвръщаемост (RRR) с двеста базисни пункта до 4% спрямо 6% преди това. Мярката влиза в сила от 15 септември и цели да забави темпа на обезценяване на юана.

Сред кредиторите, които понижиха лихвите си по ипотечните кредити в петък, са Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China, които намалиха депозитите си лихви с между пет и 25 базисни пункта, показва информация на сайтовете им.

Трима запознати с въпроса източници съобщиха във вторник, че големите държавни банки ще намалят депозитните лихви, докато се подготвят да понижат лихвите по съществуващи ипотечни кредити в рамките на усилията на Пекин за съживяване на имотния сектор.

От 25 септември купувачи на първо жилище с ипотечни кредити могат да кандидатстват пред банките им за по-ниски лихви по съществуващите им заеми, съобщиха Китайската централна банка и финансовият регулатор в страната в четвъртък.

Два от най-големите градове в Китай, Гуанджоу и Шънджън, също смекчиха ипотечните изисквания тази седмица, като разшириха определението за купувачи на първи дом, които се възползват от преференциални заеми за покупка на първото си жилище.

Кредиторите намалиха лихвите по едногодишните заеми с десет базисни пункта до 1,55%, по двугодишните с 20 базисни пункта и по тригодишните и петгодишните с 25 базисни пункта.

Това е трето подобно понижаване за една година, като размерът на намалението е по-голям в сравнение с предишните през юни и септември м. г.

По-ниските депозитни лихви частично ще компенсират натиска върху стесняващите се нетни лихвени маржове на банките – ключов показател за рентабилност, коментира Никълъс Джу, банков анализатор в Moody’s.

Редица средни по размер китайски банки, включително Industrial Bank и China Bohai Bank също обявиха, че ще започнат да намаляват депозитните си лихви от петък с 10 до 25 базисни пункта.

Ипотечните кредити в Китай са възлезли на общо 38,6 трлн. юана (5,29 трлн. долара) към края на юни, като съставляват 17% от общите кредитни портфейли на банките.